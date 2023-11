Raper Sobota to artysta, który na scenie występuje od lat 90. Do tej pory wydał aż pięć albumów studyjnych. Prywatnie raper związany jest z Nielle. Kobieta została jego żoną w 2020 roku.

Pobraliśmy się! przybiliśmy to 13 Marca już nie ma odwrotu ha ha! Wszystko zrobiliśmy po swojemu jak widać nie było łatwo ale udało się nam razem to zrobić mój @chytry_l.i.s.e.k –napisał raper pod wideo z urzędu stanu cywilnego.

Para jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się chwilami ze swojego prywatnego życia. Teraz Sobota i Nielle zamieścili w sieci bardzo odważne zdjęcia. Pozują na nich nago w łóżku.

Raper Sobota: Edukacja seksualna w tym kraju siadła

Okazuje się, że chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na bardzo ważny temat.

Ja i moja trzydziestka czwórka. Legalnie i z miłością. Po tym tym, co się dzieję, stwierdzam, że edukacja seksualna w tym kraju siadła. Nadrabiajcie dzieciaki, a ja odsyłam Was do utworu „Zielone Światło”. EssA –napisał Sobota w imieniu swoim i ukochanej.

Fani nie szczędzili komentarzy i poparli wpis Soboty.