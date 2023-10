Robert Gonera przez kilka lat grał w "M jak miłość" adwokata Jacka Mileckiego, męża Marty Mostowiak (Dominika Ostałowska). Jego postać ulotniła się w dość tajemniczych okolicznościach w 2006 r. Po kilkunastu latach Milecki nawiązuje kontakt z byłą żoną. Jak będzie wyglądał powrót Roberta Gonery do serialu?

Reklama

Robert Gonera pojawi się na ekranie w 1758 odcinku "M jak miłość", który zostanie wyemitowany we wtorek, 14 listopada o godz. 20:55 na antenie TVP2. Serialowy Jacek Milecki będzie starał się odszukać Martę. Pojedzie do Grabiny, by spotkać się ze swoją byłą żoną.

Jacek Milecki (Robert Gonera) namiesza w życiu serialowej Marty

Droga Marto, długo biłem się z myślami, czy mam prawo, po tych wszystkich latach milczenia, nieobecności, zakłócać twój spokój... Ale uznałem, że muszę spróbować i dlatego piszę ten list. Z duszą na ramieniu. Od dłuższego czasu jestem w Polsce i bardzo chciałbym się z Tobą spotkać. Byłem dziś w pobliżu Twojego domu, ale najpierw nie miałem odwagi, żeby do Ciebie zajrzeć, a kiedy już się na tę odwagę zdobyłem, nikt mi nie otworzył. Czy możemy się spotkać, choćby zaraz? Jacek – list o takiej treści dostanie najpierw Marta od Jacka.

Reklama

Czy powrót Jacka to dla Marty powód do radości? Mężczyzna twierdzi, że poradził sobie z uzależnieniem od hazardu. Co więcej, jest teraz terapeutą i pomaga innym.