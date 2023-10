Madonna w 1982 roku zadebiutowała singlem "Everybody". Tak zaczęła się jej wielka kariera. Przebój gonił przebój. Piosenkarka świętuje 40-lecie pracy artystycznej. Trasa koncertowa pt. "Celebration Tour" wystartowała w Londynie 14 października 2023 roku. Ostatni koncert odbędzie się w Meksyku 24 kwietnia 2024 roku. W sumie królowa popu da 78 koncertów w 15 krajach.

Reklama

65-letnia obecnie Madonna lubi sobie pogawędzić z publicznością. Jest przy tym szokująco szczera. Teraz wróciła do początków swojej artystycznej drogi. Bywało trudno i biednie.

Spotykałam się z uroczymi mężczyznami, kórzy mieli w domu łazienkę

Byłam w moim pierwszym zespole. Byłam spłukana, byłam głodna i nie zarabiałam ani grosza, ale wiedziałam, że wszystko jeszcze przede mną, dzięki Bogu! Mieszkałam w miejscu, gdzie wraz

z zespołem mieliśmy próby i którą to współdzieliliśmy z trzema innymi zespołami. Nie miałam możliwości wzięcia kąpieli, czy prysznica... Spotykałam się więc z mężczyznami, którzy mieli prysznice i wanny. Kiedy się poznawaliśmy i myślałam, że są uroczy, szybko sprowadzałam konwersację do pytania: "Material Girl mieszkasz sam?". Oni zazwyczaj mówili, że tak. Pytałam, czy mają wannę i sugerowałam, że powinniśmy wybrać się na kolację – opowiadała Madonna.

Reklama

Zapłata za prysznic? Seks

Jak początkująca piosenkarka "płaciła za prysznic"? Nie będziecie zaskoczeni, chodzi o seks, o seks oralny. Madonna mówiła o tym bez żadnego skrępowania.

Wykonawczyni "Material Girl" od najmłodszych lat wiedziała, że zrobi wszystko, by osiągnąć popularność i robić to, co kocha, czyli śpiewać. Madonna Louise Ciccone, bo tak naprawdę nazywa się piosenkarka, zdobyła wiele nagród, jej piosenki przez długi czas zajmowały pierwsze miejsca światowych list przebojów, a płyty pokrywały się zlotem.

Madonna gra też w filmach. Za tytułową rolę w "Evicie" (1996) dostała Złoty Glob za najlepszą rolę kobiecą. A z kolei za "Rejs w nieznane" Złotą Malinę dla najgorszej aktorki.

Madonna, czyli pożeraczka męskich serc

Madonna zmienia facetów jak rękawiczki. Miała dwóch mężów i wielu kochanków, byli wśród nich m.in. genialny malarz Jean-Michel Basquiat, muzyk Prince hollywoodzki gwiazdor Sean Penn oraz John F. Kennedy jr. Madonna wychowuje czwórkę adoptowanych dzieci oraz dwoje biologicznych – syna Rocco ze związku z Guy'em Richie oraz córkę Lourdes Ciccone Leon.