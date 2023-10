Przedstawiciele zespołu Kultu zaskoczyli swoich fanów. Podali do wiadomości, że Kazik Staszewskitrafił do szpitala. Stało się to tuż przed koncertami Kultu w Niemczech. W oświadczeniu napisano: Z uwagi na dzisiejszą hospitalizację Kazika najbliższe koncerty w Hamburgu i Berlinie są odwołane i zostaną przeniesione na inny termin.

Jaki jest stan zdrowia Kazika?

Stan Kazika jest stabilny, ale niestety uniemożliwia wykonanie koncertów w najbliższych dniach — donoszą przedstawiciele Kultu.

Gdy tylko Kazik Staszewski poczuje się lepiej, zostaną ogłoszone nowe terminy koncertów. Bilety na anulowane występy zachowują ważność.

Bardzo nam przykro z tego powodu, życzymy Kazikowi jak najszybszego powrotu do pełni sił i zdrowia, a was, drodzy, prosimy o cierpliwość i zrozumienie – czytamy na facebookowym profilu Kultu.

Kiedy powstał zespół Kult?

Kult gra od 1982 r. Grupę założył Kazik Staszewski. Zespół debiutował w warszawskim klubie Remont. Największe przeboje Kultu to m.in. "Arahja", "Gdy nie ma dzieci w domu" czy "Hej, czy nie wiecie".