Wiadomość o śmierci klawiszowca Kultu przekazał Robert Mazurek

„Nie żyje Janusz Grudziński, przez lata klawiszowiec Kultu, niezapomniany Xiążę Warszawski, wspaniały przyjaciel...” - napisał na X (dawny Twitter) dziennikarz stacji RMF FM. – „Moja żona najpierw się rozpłakała, a potem roześmiała, przypominając, jak Janusz na koncertach grał i JEDNOCZEŚNIE czytał książkę” - dodał Mazurek, który dobrze znał muzyka Kultu.

Janusz Grudziński. Kim był?

Janusz Grudziński urodził się 17 października 1961 r. Studiował socjologię i archeologię śródziemnomorską na Uniwersytecie Warszawskim, lecz jego życiem i pasją była muzyka rockowa. Grudziński grał na instrumentach klawiszowych, gitarze i wiolonczeli. W 1982 r. dołączył do zespołu Kult, z którym z przerwami był związany do września 2020 r. Janusz Grudziński był członkiem Akademii Fonograficznej ZPAV, zajmował się także pisaniem muzyki filmowej, m.in. do przebojowego serialu Polsatu "Rodzina zastępcza". Zmarł w poniedziałek, 2 października 2023 r.

Janusz Grudziński spocznie w rodzinnym grobie

Na oficjalnym profilu zespołu Kult pojawił się właśnie nekrolog ze szczegółami dotyczącymi pogrzebu Janusza Grudzińskiego. Czytamy w nim, że nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w dniu 20 października 2023 r. o godz. 10:15 w Kościele Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu, po którym nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Parafialny w Tłuszczu przy ul. Długiej. Janusz Grudziński spocznie w rodzinnym grobie, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku córka z rodziną.

Pod wpisem pojawiło się już mnóstwo ciepłych słów i wyrazów współczucia dla rodziny zmarłego muzyka.

„Tak młodo umrzeć... Był wspaniałym kompozytorem, sympatycznym i ciepłym człowiekiem. Ogromny smutek, kondolencje dla rodziny, Niech odpoczywa w pokoju wiecznym, I zaświeciło Czarne Słońce. Spoczywaj w pokoju Xsiąże, Wartościowi ludzie odchodzą zawsze za szybko” – piszą fani Kultu.