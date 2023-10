Wiele wskazuje na to, że związek Maffashion i Mateusza "Blue Baby" należy już do przeszłości. Internet huczy od doniesień o ich zerwaniu. Julia Kuczyńska nie odniosła się do tych informacji. Zrobił to "Blue Baby", który twierdzi, że to on zdecydował o rozstaniu. Przy okazji przeprosił też Sebastiana Fabijańskiego. Dlaczego?

Maffashion i raper "Blue Baby" przez prawie półtora roku tworzyli szczęśliwy związek. Influencerka nie afiszowała się z jednak raperem i nie pokazywała się z nim publicznie. Nigdy też nie potwierdziła oficjalnie, że są razem. W sieci pojawiały się jednak ich wspólne zdjęcia, zrobione przez paparazzi. W lutym Julia i Mateusz wybrali się razem na wakacje, a towarzyszył im syn Kuczyńskiej, Bastian. Związek Maffashion i "Blue Baby" rozpadł się Teraz pojawiła się informacja, że związek Maffashion i "Blue Baby" rozpadł się. To prawda, rozstali się. Maffashion nie chce komentować rozpadu relacji. Nic dziwnego, bo nigdy publicznie nie potwierdziła związku i trzymała go z dala od mediów. Julia jest teraz szczęśliwa – podał serwis Pudelek.pl, powołując się na tajemniczego informatora. Do publikacji Pudelka odniósł się natomiast Mateusz "Blue Baby". W relacji na InstaStory poinformował, że to on miesiąc temu zdecydował o rozstaniu. "Blue Baby" przeprasza Fabijańskiego Mój »informator« mówi: Blue Baby decyzję (!) o rozstaniu podjął miesiąc temu... Nie była ona łatwa, głównie ze względu na synka Julki, z którym miał super kontakt. Niestety nie wszystko jesteśmy w stanie zbudować sami. Szkoda – napisał były partner celebrytki. Raper stwierdził też, że wierzył Julii Kuczyńskiej we wszystko, co mówiła mu o swoim byłym partnerze i ojcu Bastiana, aktorze Sebastianie Fabijańskim. "Blue Baby" teraz postanowił Fabijańskiego przeprosić. Mateusz uważa również, że najbardziej zabawne jest to, że ten "zły" Fabijański wydaje się nie być tym, kim Julka próbowała wmówić mu, że jest. W związku tym, że ślepo powielałem tę negatywną narrację przeciwko Sebastianowi, czuję, że powinienem o tym wspomnieć, a nawet przeprosić – napisał raper. Julia Kuczyńska rozstała się z Sebastianem Fabijańskim w lipcu 2022 r. w atmosferze skandalu. Para zaczęła się spotykać w 2019 r., ale przez wiele miesięcy nie potwierdzali, że są parą. Na początku 2020 r. przyznali, że coś ich łączy. Kilka miesięcy później okazało się, że Julia spodziewa się dziecka. 10 września 2020 r. urodził się Bastian Jan Fabijański. Były zaręczyny, miał być ślub, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Beata Zatońska