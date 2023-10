Will Smith podczas 94. ceremonii rozdania Oscarów, która odbyła się w 2022 roku wtargnął na scenę i przed kamerami uderzył w twarz Chrisa Rocka za żart z wyglądu jego żony.

To wydarzenie nie tylko było szeroko komentowane w mediach na całym świecie, ale też zaszkodziło wizerunkowi aktora i pozbawiło go kilku intrantnych kontraktów. Rok po sławetnej oscarowej gali Will Smith w towarzystwie żony i dzieci świętował premierę swojego najnowszego filmu.

W 2020 roku Jada Pinkett przyznała się do zdrady. Nic jednak nie wskazywało na to, że para ma zamiar się rozstać. Z najnowszych doniesień wynika, że aktorska para jest od dłuższego czasu w separacji.

Jada Pinkett Smith i Will Smith są w separacji od siedmiu lat

Jada Pinkett Smith ostatnio promując swoją książkę, udzieliła kilku wywiadów, w którym nie szczędziła szczegółów ze swojego życia prywatnego.

Przyznała, że gdy Will policzkował na gali Chrisa Rocka, nie mieszkała już z nim. Okazuje się, że separacja pary trwa już od siedmiu lat. Jada w rozmowie z magazynem "People" powiedziała, że zarówno ona, jak i mąż byli "wykończeni ciągłymi próbami ratowania ich małżeństwa". Kolejne szczegóły na temat kryzysu padły w "Today Show".

Jada Pinkett Smith o separacji: Myślę, że oboje wciąż tkwiliśmy w naszych fantazjach

Kiedy dotrwaliśmy do 2016 roku, byliśmy po prostu wyczerpani próbami ratunku małżeństwa. Myślę, że oboje wciąż tkwiliśmy w naszych fantazjach na temat tego, jaka według nas powinna być druga osoba. Wykonywaliśmy razem naprawdę ciężką pracę. powiedziała. Po prostu bardzo się kochamy i zastanawiamy się, jak to będzie wyglądać - powiedziała.

Przyznała, że chociaż rozważała rozwód, nie zdecydowała się na ten krok.

Obiecałam, że nigdy nie pojawi się powód, przez który mielibyśmy się rozwieźć. Mówiliśmy, że przepracujemy wszystko. I po prostu nie złamałam tej obietnicy - wyznała.

Dodała, że ogromnym wsparcie w ich małżeńskim kryzysie były dzieci.

Moje dzieci, to mali guru. Nauczyli mnie głębokiego poczucia samoakceptacji. Kochają każdą część mnie. Darzą mnie i swojego tatę bezwarunkową miłością - wyznała.