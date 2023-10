Michael Chiarello był kucharzem, który występował w takich programach jak "Top Chef", "Top Chef Masters", "Today Show" czy "The View".

Prowadził również swój autorski show, który cieszył się spory zainteresowaniem widzów. Niestety media obiegła wiadomość o tym, że zmarł. Chiarello odszedł 6 października 2023 r. w kalifornijskim szpitalu. Okoliczności śmierci są szokujące.

Reklama

Okazuje się, że Michael Chiarello, który miał 61 lat, zmarł nagle.

Co było przyczyną śmierć gwiazdy "Top Chefa"?

Przewieziono go do szpitala w Kalifornii z powodu ostrej reakcji alergicznej, która przeszła we wstrząs anafilaktyczny.

Rodzina gwiazdora wydała poruszające oświadczenie.

Głęboko opłakujemy stratę naszego ukochanego Michaela. Jego kulinarna błyskotliwość, bezgraniczna kreatywność i niezachwiane zaangażowanie na rzecz rodziny były podstawą jego istoty. Łączył ludzi poprzez radość ze wspólnych posiłków, budując trwałe wspomnienia przy stole. Pokonując tę głęboką stratę, cenimy chwile, które z nim spędziliśmy zarówno w jego kuchni, jak i w naszych sercach. Jego dziedzictwo będzie na zawsze żywe w miłości, którą wlał w każde danie i pasji, którą zaszczepił w nas wszystkich. Będziemy delektować się smakami życia - czytamy w oświadczeniu.

Reklama

Michael Chiarello poza tym, że występował na szklanym ekranie, zdobył także wiele prestiżowych nagród takich jak m.in. tytuł Szefa Kuchni w magazynie "Food and Wine". Ostatnie lata życia spędził w Napa Valley razem żoną i dziećmi.