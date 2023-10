15 października, czyli w zbliżającą się niedzielę, odbędą się wybory parlamentarne. TVP zorganizowała więc debatę w studiu ATM w Warszawie. W debacie TVP uczestniczyli: Mateusz Morawiecki, Donald Tusk, Joanna Scheuring-Wielgus, Szymon Hołownia, Krzysztof Bosak i Krzysztof Maj. Prowadzącymi byli, ze strony TVP, Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz-Grochowska.

Karolina Korwin-Piotrowska oczywiście natychmiast zaczęła komentować w mediach społecznościowych to, co się działo w telewizyjnym studiu. Głównym bohaterem staje się...WAZON! – napisała m.in., odnosząc się do pytania Mateusza Morawieckiego zadanego Donaldowi Tuskowi. Wiem, że dostał pan wazon ze srebrem i złotem od Putina w 2010 r. Za co dostał pan ten wazon i ile on jest wart? – brzmiało pytanie. W poście odniosła się też do słów Szymona Hołowni: Do wszystkich partyjnych tych tłustych kotów mam jedno przesłanie: pakujcie kuwety.

W wywiadzie dla Pudelka.pl Karolina Korwin-Piotrowska powiedziała o debacie:Bardzo zabawny kabaret. Jego bohaterami byli: wazon od Putina, tydzień niemiecki i francuski w Lidlu, Krzysztof Krawczyk, serce z kamienia Tuska, a w tle płacz dzieci i matek za Tuska oraz Polska podzielona i wystawiona na ruskiego sołdata. Cichą bohaterką debaty była pani Danuta z Kraśnika, z którą rozmawiał Morawiecki, zanim, jak mu doradził Hołownia, spakował kuwetę po sprzedaży Lotosu za wazon. Opozycja górą, przygotowana, merytoryczna, na luzie. Świetny Hołownia, najlepszy ze wszystkich. Ludzie, idźcie na te wybory!