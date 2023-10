Leszek Lichota i Ilona Wrońska kilka tygodni temu przyszli razem na premierę "Znachora", w którym aktor zagrał główną rolę.

Na planie tej produkcji w reżyserii Michała Gazdy aktor, który wciela się w tytułową postać, spędził wiele miesięcy. Trud się opłacił, film zbiera doskonałe recenzje i bije rekordy popularności.

Prywatnie Leszek Lichota i Ilona Wrońska są parą od 20 lat. Wychowują wspólnie dwójkę dzieci: 15-letniego Kajetana oraz 17-letnią Nataszę. Mało kto wie, że para ma również mały biznes.

Obydwoje prowadzą pole kempingowe w Beskidzie Niskim. Okazuje się, że pomysł na Forrest Glamp, bo tak nazywa się to miejsce, powstał podczas realizacji filmu "Boże Ciało" Jana Komasy. Ta produkcja była w całości kręcona w Jaśliskach. -Tam poznałem kilku fantastycznych ludzi, połączyliśmy swoje losy i stworzyliśmy Forrest Glamp - wyjaśniał Lichota.

Wrońska o związku z Lichotą: Od razu była chemia

Lichota i Wrońska poznali się jeszcze na studiach. Potem ich drogi się rozeszły. Spotkali się w 2003 r. na planie serialu "Na Wspólnej". Na pewno od razu była chemia. Jednak nie zakochuję się bez bliższego poznania drugiej osoby. Jestem dość ostrożna w sprawach męsko-damskich. Leszek musiał zdobyć moje zaufanie — mówiła Ilona Wrońska w rozmowie z Interią.

Leszek Lichota: Małżeństwo jest instytucją zbędną

Aktorzy nie wzięli ślubu. Oboje uważają, że to niepotrzebne.

Uważam, że małżeństwo jest instytucją zbędną! Nie daje żadnej gwarancji. Przykład mój i Ilony pokazuje, że można szczęśliwie żyć bez urzędowych papierów. Oczywiście, jeśli któreś z nas wylądowałoby w szpitalu i to drugie miałoby utrudniony dostęp do dokumentów, wtedy okazałoby się, po co te formalności. Ale to bariery, które sami sobie narzucamy. Poza tą jedną sferą jestem naprawdę tradycyjny – powiedział Leszek Lichota w wywiadzie dla"Grazii".

Lichota i Wrońska zdecydowali się na edukację domową dzieci

Kiedy w 2015 roku wyjechali do USA, ich dzieci nie chodziły do szkoły. Edukacja domowa, którą wówczas Ilona i Leszek "zafundowali" swoim pociechom, po powrocie do Polski nadal była przez nich kontynuowana. Obydwoje podkreślają, że taka edukacja nie jest gorsza od tej proponowanej w szkole.

-Staramy się też dzieciakom uświadomić, że nie wszystko, czego wymagają od nich z podręczników, się w życiu przyda- mówił Lichota w 2021 roku w rozmowie z Plejadą.

Choć ich córka w pewnym momencie postanowiła wrócić do nauki w technikum a rodzice w pełni zaakceptowali jej wybór, wróciła jednak do edukacji domowej.

- Trudno więc jest zaakceptować fakt, że nagle nie ma się czasu na swoje pasje, bo dochodzą prace domowe, przygotowania do testów i sprawdzianów. To pochłaniacz czasu, który oni chcą spożytkować inaczej- mówiła w rozmowie z Plejadą Wrońska.

Gdzie grali Ilona Wrońska i Leszek Lichota?

Leszek Lichota niedawno obchodził 46. urodziny. Dużą popularność zyskał za sprawą serialu "Na Wspólnej" (2003-2009), w którym wcielał się w postać Grzegorza. Na wielkim ekranie zadebiutował w superprodukcji Jerzego Kawalerowicza "Quo Vadis" (2001). Wystąpił też m.in. w serialach "Wataha", "Wielka woda" czy "Kruk" i filmach "Lokatorka" (2021), "Osaczony" (2021), "Bo we mnie jest seks" (2021), "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" (2022), "Zachowaj spokój" (2022), "Wielka woda" (2022), "Orlęta. Grodno ‘39" (2022).

Ilona Wrońska jest znana z roli Kingi Brzozowskiej w serialu "Na Wspólnej". Aktorka grała też m.in. w "Kryminalnych", "Komisarzu Alexie" i "Pierwszej miłości". Można ja również oglądać w warszawskim Teatrze Capitol.