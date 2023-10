Kate Middleton trzyma się ścisłego planu pracy, niemal codziennie uczestnicząc w oficjalnych spotkaniach. Zawsze też zachwyca stylizacjami. Jej niezwykły styl stał się rozpoznawalny i zdobył wiele fanów. Okazjonalnie księżna Walii bierze udział też w luźniejszych spotkaniach. Taki był właśnie wczorajszy mecz rugby w Hull, gdzie uczestniczyły osoby korzystające z wózków inwalidzkich. 41-letnia księżna została poproszona o wzięcie udziału w grze. Nie odmówiła.

Księżna Kate wzięła udział w wydarzeniu sportowym

Żona księcia Williama przejęła część zadań po swoim szwagrze, księciu Harrym, który ponad trzy lata temu zaskoczył świat swoją kontrowersyjną decyzją o zrezygnowaniu z pełnienia oficjalnych obowiązków w rodzinie królewskiej. W ten sposób Kate została jego następczynią jako patronka Rugby Football League. A to wiązało się z uczestnictwem w niektórych wydarzeniach sportowych.

Księżna Kate zagrała w rugby na wózku inwalidzkim

Księżna Kate nie traktowała swojego uczestnictwa we wczorajszym meczu jako obowiązku do wykonania. Osobiście usiadła na wózku inwalidzkim, aby w pełni wczuć się w atmosferę tego spotkania i poczuć jedność z innymi zawodnikami. Kate Middleton chciała także udowodnić, że sport może efektywnie przyczynić się do zwalczania nierówności i zapewnić każdemu szansę na poprawę sprawności fizycznej.

Jako wyraz wdzięczności za jej udział w meczu Middleton otrzymała oficjalną koszulkę drużyny, w której miała okazję trenować. Na koszulkach wydrukowane były imiona dzieci książęcej pary: 10-letniego George'a, 8-letniej Charlotte i 5-letniego Louisa. Kate wspomniała trenerowi, że jej dzieci uwielbiają oglądać transmisje telewizyjne meczów rugby.