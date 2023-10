Fani "Na dobre i na złe" pasjonują się nie tylko losami pacjentów w szpitalu w Leśnej Górze, lecz także życiem prywatnym lekarzy, którzy tam pracują. Wśród nich jest anestezjolog, Marcin Molenda (Filip Bobek), który nawiązał romans z piękną Dominiką (Paulina Gałązka).

Związek Dominiki i Marcina nie należał do spokojnych. Dziewczyna potrafi zaskoczyć. Para pokonała wiele przeciwności losu. Doczekali się córeczki, Emilki.

Dominika znowu w "Na dobre i na złe"

Wątek Dominiki i Marcina nabierał tempa, ale w pewnej chwili zaczął topnieć. Ulubieńcy publiczności coraz rzadziej pojawiali się w serialu. Fani "Na dobre i na złe" na oficjalnych profilach serialu w mediach społecznościowych wielokrotnie pytali, co się dzieje z Dominiką i Marcinem. Prosili, by wrócili. Scenarzyści serialu wyszli naprzeciw tym prośbom. Co wydarzy się w życiu ulubienicy widzów?

Dominika ma zostać zatrudniona w szpitalu na etacie psychologa. Stanie się to po tym, jak podczas dyżuru w telefonie zaufania uratuje życie kobiety.

Kiedy emisja pierwszego odcinka z udziałem Pauliny Gałązki?

Paulina Gałązka pojawi się w 893. odcinku „Na dobre i na złe", który zostanie wyemitowany już w najbliższą środę, 11 października. Paulina Gałązka ma 34 lata. Zagrała m.in. główną rolę w filmie "Dziewczyny z Dubaju". Wystąpiła także np. w takich produkcjach jak: "Archiwista", "Drogi wolności", "Kobieta sukcesu", "Powidoki", "Kamienie na szaniec", "Córki dancingu", "Juliusz", "Furioza", "The End", "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją", "Skazane", "Pierwsza miłość", "Znaki" i "Zakochani po uszy".