25 maja aktorska para świętowała rocznicę ślubu. Paweł Domagała i Zuzanna Grabowska chronią swoją prywatność, oszczędnie udzielają wywiadów. Rzadko też bywają razem na czerwonym dywanie. 3 października zrobili wyjątek i pojawili się na spotkaniu promocyjnym dotyczącym serialu "Rafi".

Paweł Domagała i Zuzanna Grabowska są pomysłodawcami serialu "Rafi". Grają w nim też główne role. To komediodramat z elementami metafizyki, w którym występują także m.in. Danuta Stenka, Olaf Lubaszenko, Piotr Rogucki, Tomasz Schuchardt, Piotr Głowacki, Paulina Gałązka oraz Anna Cieślak.

"Weź nie pytaj, weź się przytul"

Historia miłości Pawła Domagały i Zuzanny Grabowskiej stała się znana m.in. dzięki piosence "Weź nie pytaj, weź się przytul", która miała premierę w 2018 roku. To przepiękne wyznanie uczuć, które Paweł Domagała skierował do swojej żony, śpiewali wszyscy, bo piosenka stała się wielkim przebojem.

Aktor zdradził w wywiadzie dla "Twojego Stylu", że utwór ten napisał, gdy okazało się, że Zuzanna Grabowska urodzi ich drugie dziecko. Pomyślałem, że chciałbym napisać numer o tym, jak mi teraz w życiu dobrze. I tak powstało bluesowe "Weź nie pytaj" – powiedział Paweł Domagała "Twojemu Stylowi".

Paweł Domagała i Zuzanna Grabowska poznali się w warszawskiej Akademii Teatralnej. Studiowali na jednym roku. On, chłopak z Radomia, od razu zwrócił uwagę na piękną krakowiankę. Na początku nie miał pojęcia, że dziewczyna jest córką słynnego aktora, Andrzeja Grabowskiego. W ogóle nie wiedziałem, że Zuza jest z Krakowa, wyglądała mi na typową radomiankę. Pamiętam, że spóźniła się na ogłoszenie wyników, czym wzbudziła mój szacunek, pomyślałem, że ma dystans, jest „ulicznicą". Nie łączyłem nazwiska Grabowski z Zuzą. Zuza była dla mnie koleżanką z roku. Koledzy kibicowali nam od początku, więc pozdrawiamy ich serdecznie. A o pochodzeniu Zuzki dowiedziałem się dużo później – opowiadał Paweł Domagała w wywiadzie dla "Twojego Stylu".

Historia miłości Pawła Domagały i Zuzanny Grabowskiej

Od kiedy się poznaliśmy to mieliśmy wspólną pasję, także nie znam innego życia. Ale nie widzę w tym żadnych minusów, myślę, że kobieta, która nie jest z branży, to ciężko by było jej zrozumieć mój styl życia i to jak się pracuje, jaka to jest dynamika i specyfika naszej pracy. Bycie filmowcem czy muzykiem to sposób na życie, pewna subkultura- zdradził Paweł Domagała w rozmowie z Pomponikiem.

Pawła i Zuzannę połączyło aktorstwo oraz muzyka. Aktor oświadczył się wybrance podczas prywatnego koncertu, który dla niej zorganizował. Ślub wzięli w rodzinnym Krakowie Zuzanny. Teraz wychowują dwie córki – Hanię i Basię.