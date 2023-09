Mick Jagger to lider zespołu The Rolling Stones. Zespół właśnie wydał nową płytę "Hackney Diamonds". Z tej okazji lider udzielił wywiadu. W rozmowie z "Wall Street Journal" pojawił się temat majątku piosenkarza.

Reklama

Jednym z jego elementów są prawa do utworów, stworzonych przez niego w duecie z Keithem Richardsem. Okazuje się, że należą one w części do Micka Jaggera. Gdyby chciał je sprzedać, prawdopodobnie otrzymałby za nie setki milionów dolarów. Już teraz jego majątek wycenia się na ok. 500 mln dol.

Reklama

Czy Mick Jagger przekaże swój majątek dzieciom?

W rozmowie Jagger został zapytany, czy jego dzieci dostaną te pieniądze w spadku po nim. Przypomnijmy, że Jagger jest ojcem ośmiorga dzieci - najstarsza córka Karis ma 52 lata, najmłodszy syn Deveraux 6 lat. Jagger odpowiedział, że nie przewiduje przekazania swojego majątku dzieciom.

Dzieci nie potrzebują 500 mln dol., by dobrze żyć. Daj spokój - stwierdził.

Możesz zrobić coś dobrego dla świata - powiedział.

Jagger zauważył, że ani on, ani Keith Richards nie mają praw do piosenek grupy sprzed 1970 r.

Branża dopiero raczkowała, nie miała takiego wsparcia i tak wielu ludzi, którzy byliby w stanie doradzić ci tak, jak teraz - stwierdził.