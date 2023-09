W liście, który pracownicy Teatru im. Osterwy w Lublinie napisali do ministra kultury Piotra Glińskiego, zarzucają dyrektorowi tej instytucji a jest nim Redbad Klynstra-Komarnicki, że od momentu, gdy trzy lata temu objął stanowisko dyrektorskie, "w teatrze zapanował chaos".

Dyrektor miał także nie odpowiadać na prośby o spotkania i rozmowy.

Od trzech lat mamy do czynienia z ciągłą rotacją w kierownictwie teatru (7 zastępców dyrektora i niezliczona ilość pełnomocników) oraz na stanowiskach administracyjnych. Mamy do czynienia z pogłębiającym się chaosem organizacyjnym, z niejasnościami finansowymi (np. komentowana w mediach sprawa dotycząca nagród rocznych). Mamy do czynienia ze zwolnieniami lub własnowolnymi rezygnacjami wieloletnich pracowników teatru oraz frustracją tych, którzy nadal pracują - piszą pracownicy teatru do Glińskiego.

Co pracownikom teatru w Lublinie odpowiedział Redbad Klynstra-Komarnicki?

Redbad Klynstra-Komarnicki nie pozostawił tego listu bez odpowiedzi. W oświadczeniu, które zostało zamieszczone na portalu e-teatr.pl napisał, że liczne kontrole przeprowadzone w ostatnich miesiącach "nie wykazały rażących zaniedbań, a jedynie niedociągnięcia".

Dodał, że rozwiązane zostały umowy o pracę z pracownikami "w ramach działań restrukturyzacyjnych", czyli zatrudnionych w pracowniach rzemieślniczych, które "realnie pracowały średnio cztery miesiące w roku w okresie premier". Sytuacja finansowa teatru według niego miała się poprawić w ostatnim czasie.

Ile zarabiają pracownicy Teatru im. Osterwy?

"W pierwszej połowie 2022 r. teatr miał stratę wynoszącą prawie 700 tys. zł, a po dokonaniu pierwszej części restrukturyzacji na koniec 2022 r. wynik teatru był już 90 tys. na plusie" - czytamy. Przychody ze sprzedaży miały zwiększyć się prawie dwukrotnie w porównaniu do w 2021 r. W 2022 r. w teatrze zagrano również prawie dwukrotnie więcej spektakli niż w roku 2021, a zarobki aktorów w 2022 r. w pierwszym półroczu 2023 r. wyniosły średnio miesięcznie 7500 zł brutto.

"Rozmowy z pracownikami i związkami zawodowymi odnośnie podwyżek Teatr prowadzi od lutego 2023 r. Zaproponowaliśmy podwyżki w postaci premii regulaminowej i uznaniowej – by dodać elementy motywacyjne i wynagrodzić pracowników za zadania dodatkowe, a jednocześnie móc wymagać profesjonalizmu i jakości. Związki zawodowe przekazały dyrekcji pismo, że nie zgadzają się na żaden rodzaj premii, w związku z tym nie było możliwości ich przyznania" - pisze Redbad Klynstra-Komarnicki.

Oznajmił także, że aktorzy teatru zarabiają ponad 7,5 tys. brutto miesięcznie. A sam teatr daje im możliwość rozwoju i zarobku przez realizację własnych spektakli w ramach projektu Demokreacje oraz możliwość prowadzenia warsztatów teatralnych". Klynstra-Komarnicki napisał także, że nieprawdą jest redukcja etatów w zespole aktorskim o jedną trzecią.