Według doniesień "The Hollywood Reporter" operacja Sophie Loren odbyła się w niedzielę. W wyniku nieszczęśliwego upadku ikona Hollywood doznała kilku złamań biodra oraz poważnego złamania kości udowej, które wymagało pilnej interwencji medycznej. Obok szpitalnego łóżka aktorki czuwają jej dwaj synowie, Carlo i Edoardo. Wszystkie zobowiązania celebrytki zostały odłożone do czasu poprawy jej stanu zdrowia.

Sophię Loren czeka rekonwalescencja i rehabilitacja

Lekarze zaznaczają, że teraz Sophię Loren czeka proces rekonwalescencji, a później długa rehabilitacja.

Panuje ostrożny optymizm co do wyniku operacji i powrotu do zdrowia Loren. Ten obejmie krótką rekonwalescencję, a następnie długą rehabilitację - czytamy w "La Repubblica".

Informacje o upadku Sophie Loren zostały podane do publicznej wiadomości przez restaurację, która miała zostać otwarta przez aktorkę we włoskim Bari 26 września. To już kolejna placówka nosząca jej imię. Miała ona również otrzymać honorowe obywatelstwo miasta, jednak ze względu na wypadek wszystkie jej plany zostały przełożone.

Wsparcie od fanów

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez "THR", fani i wielbiciele Sophie Loren z różnych zakątków świata przesyłają jej życzenia i wyrazy wsparcia. Sophia Loren jest jedną z ostatnich żyjących legend złotej ery Hollywood. Kilka dni temu, 20 września, włoska ikona obchodziła swoje 89. urodziny. Aktorka nadal jest aktywna zawodowo.

Wystąpiła między innymi w filmie swojego syna z 2020 roku pt. "Życie przed sobą" oraz w serialu Netflixa z 2021 roku pt. "Co zrobiłaby Sophia Loren?". Jej ostatni publiczny występ miał miejsce 2 września podczas pokazu mody Armaniego w Wenecji, który odbył się w ramach 80. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Warto dodać, że w 1999 roku American Film Institute umieścił ją na 21. miejscu w rankingu "największych aktorek wszech czasów".