Bogna Sworowska swoją karierę zaczynała od współpracy z Modą Polską. To otworzyło jej drzwi do międzynarodowej a nawet światowej kariery.

Sworowska oprócz uczestnictwa w pokazach mody w Paryżu i Mediolanie, była pierwszą i jedyną Polką, która trafiła na okładkę amerykańskiego magazynu "Playboy". Ten numer magazynu opublikowany został w lutym 1990 roku.

Ile Bogna Sworowska zarobiła na okładce amerykańskiego "Playboya"?

W rozmowie z Magdą Mołek była modelka powspominała swoją karierę. Jednym z tematów była właśnie rozbierana sesja dla "Playboya". Zapytana, czy właśnie wtedy zarobiła swój pierwszy milion, odpowiedziała: "Milion nie, ale sporo".

To był ten czas, kiedy zarabiało się naprawdę duże pieniądze. A w czasach komuny, to już w ogóle nie pomnę. Proporcje zarobków mojego taty nawet te roczne, to potrafiła być moja jedna kampania - wyznała.

Okazuje się, że Sworowska nie wiedziała, że trafi na okładkę amerykańskiego "Playboya". W tej samej sesji brała udział również inna modelka z Europy Wschodniej. Gdy kolejny raz przyleciała do USA, była "absolutnie wszędzie, na całym lotnisku".

Sworowska swoją karierę w modelingu zakończyła pod koniec lat 90. Później pracowała m.in. we francuskim biurze architektury dekoracyjnej w dziale marketingu i komunikacji społecznej oraz jako rzeczniczka prasowa TVN. W 2004 r. na świat przyszedł jej syn Ivan.