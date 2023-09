Reklama

Krystyna Janda to jedna z najbardziej uznanych polskich aktorek, która zawsze była bardzo oddana swojej pracy. Jest znana zarówno z filmów, jak i teatru, a także pełni rolę dyrektora dwóch instytucji kulturalnych: Teatru Polonia i OCH Teatru. Wirtualny świat często jest świadkiem jej komentarzy na temat bieżących wydarzeń oraz udziału w debatach politycznych, choć zazwyczaj zachowuje prywatność w sprawach osobistych. Tym razem Krystyna Janda podzieliła się ze swoją publicznością informacją na temat pewnego wydarzenia. Okazuje się, że aktorka złamała nogę, przez co musi nosić ortezę. Mimo to artystka czuje się dobrze i nie odwołała występu w Koninie.

Krystyna Janda wystąpiła na scenie w ortezie

W rozmowie z portalem "Plejada" aktorka wyznała, że jest w dobrej kondycji i czuje się dobrze.

To jest spektakl, w którym mogę siedzieć, nie muszę się w ogóle ruszać– powiedziała Krystyna Janda w rozmowie z "Plejadą".

Nic się nie stało - wiele osób łamie nogę. No trudno, stało się. Absolutny przypadek – tłumaczyła.

Na swoim profilu w mediach społecznościowych aktorka udostępniła zdjęcia ze spektaklu, na którym można było dostrzec, że nosi ortezę. Mimo to uśmiech nie schodził jej z twarzy. Aktorka dodała także, że została bardzo ciepło przyjęta przez publiczność.

Rano złamałam nogę, wieczorem Konin "MY WAY" w ortezie na siedząco. Jak mówiła mama - źle to się zrobi szybko, żeby było dobrze, to trwa – napisała Krystyna Janda w poście na Facebooku.

Wsparcie od fanów

Pod postem aktorki pojawiło się mnóstwo komentarzy od widzów i fanów ze słowami wsparcia oraz życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

Jest pani niesamowita! Oby noga szybko się zrosła. Zdrówka; Kocham panią właśnie za taką determinację i miłość do Teatru i swoich widzów. Niewielu byłoby na to stać. Pamiętam pani wypowiedź, że tylko śmierć aktora jest usprawiedliwieniem absencji na spektaklu; Niezłomna!!!!!!! Ależ siła charakteru!! Jak Pani nie kochać!!!!!; Ileż Pani ma siły. Podziwiam; Proszę na siebie uważać. Życzę odpoczynku i powrotu do zdrowia. Ukłony; Krystyno, jesteś po prostu niesamowita ! Podziwiam. Ale jak już się zrośnie, to najważniejsza jest rehabilitacja i tego nie można odpuścić. Serdeczności; Dużo zdrowia i siły – pisali fani pod postem artystki.

Monogram "My Way" Krystyny Jandy

Monodram "My Way" to opowieść o wczesnych latach życia Krystyny Jandy, początkach jej kariery, relacjach z przyjaciółmi oraz o procesie budowy Teatru Polonia i Och-Teatru. W ramach tego spektaklu aktorka, która jest również reżyserką, dzieli się swoimi przeżyciami związanymi między innymi z pracą z Andrzejem Wajdą. Na scenie widzowie mogą usłyszeć zabawne anegdoty dotyczące postaci takich jak Janusz Gajos, Stanisław Tym, Daniel Olbrychski, Magda Umer czy Piotr Machalica. W emocjonalnym finale spektaklu Krystyna Janda wykonuje tytułową piosenkę "My Way". Aktorce towarzyszy zespół muzyków z Teatru Polonia i Och-Teatru pod kierownictwem Janusza Bogackiego, a na trąbce gra Jerzy Małek.