Na początku 2021 roku Julia Wieniawa przeprowadziła się do mieszkania na warszawskim Żoliborzu o wartości 2 milionów złotych. 24-latka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie co jakiś czas dokumentuje swoje życie. Obserwujący celebrytkę mieli wielokrotnie okazję podziwiać w jej relacjach różne zakątki dwupoziomowego mieszkania z ogromnym tarasem.Początkowo mieszkanie Wieniawy miało charakterystyczny wystrój, inspirowany stylem Bali. Jednak wydaje się, że Julia z czasem się nim znudziła. Ostatnio zdecydowała się na renowację salonu i nie omieszkała podzielić się efektami tej metamorfozy w mediach społecznościowych. Celebrytka wybrała styl lat 70. jako nowy kierunek w dekoracji wnętrza i kupiła swoją "wymarzoną" sofę za 90 tysięcy złotych.

Tak wygląda salon Julii Wieniawy

W lipcu Julia Wieniawa poinformowała fanów, że planuje nieco zmienić wystrój swojego salonu. Celebrytka nawet wystawiła na sprzedaż część swoich starych mebli, w tym robioną na zamówienie białą toaletkę. Artystka zdecydowała się na styl vintage, nawiązujący do lat 70.

Większość mebli to vintage perełki lub unikatowe elementy robione na zamówienie. Jednak pierwsze skrzypce gra moja wymarzona, oryginalna #cameleondasofa projektu #mariobellini - napisała Julia Wieniawa w poście na Instagramie.

Warto dodać, że wcześniej jej salon był inspirowany stylem balijskim. Obecnie dominują w nim całkowicie nowe kolory. Brązy i beże ustąpił miejsca m.in. zieleni.

Tak wygląda sypialnia Julii Wieniawy

Okazuje się, że sypialnia 24-latki również przeszła niemałą metamorfozę. Niedawno Julia podzieliła się z fanami rezultatami tych zmian. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała serię zdjęć i nagrań, w których oprowadziła obserwatorów po swojej odnowionej sypialni i garderobie.

Podobnie jak w przypadku salonu, Julia wybrała styl vintage z nawiązaniami do lat 70. W pomieszczeniu znalazły się między innymi modny skórzany puf oraz bordowe zasłony z wysuwanym ekranem. Wieniawa połączyła meble vintage z rzeczami wykonywanymi na zamówienie, takimi jak drewniane łóżko i bordowa toaletka.

Jeszcze wam nie pokazywałam metamorfozy sypialni, bo nie było okazji. Mój ulubiony element to bordowe zasłony i zwiewne firanki - napisała na InstaStories gwiazda.

W sypialni Julia Wieniawa nie zapomniała oczywiście o stworzeniu wygodnego miejsca do spania. Wybrała drewniane łóżko, które również zostało wykonane na specjalne zamówienie. Łóżko posiada dedykowane miejsce na przechowywanie drobiazgów, takich jak książki. Obok łóżka znajduje się dodatkowy stolik, a nad nim zawieszone zostały lampy, które celebrytka opisała jako "perełki vintage". Artystka pokazała także swoją odnowioną garderobę, która również została zrobiona na specjalne zamówienie. Wybrała jasne drewno z delikatnymi akcentami w kolorze błękitu i dodała szmaragdową wykładzinę na podłogę, podobnie jak w sypialni. Julia pochwaliła się swoją imponującą kolekcją butów podczas oprowadzania fanów po pomieszczeniu. W relacji na Instagramie pokazała także ozdobne drzwi ze szkła ornamentowego w sypialni oraz nowy dywan w salonie.

Internauci skrytykowali wystrój nowej sypialnii Julii Wieniawy

A co o nowej sypialni Julii Wieniawy sądzą internauci? Okazuje się, że jej wystrój nie do końca im przypadł do gustu.

Podobno o gustach się nie dyskutuje. To podyskutujmy o bezguściu – ta sypialnia jest koszmarna; Dawno nie widziałam tak ohydnego wystroju wnętrz; Jednak gustu nie kupisz; Jak PRL moja babcia. Ma taką meblościankę; Nie spodziewałam się, że aż tak słabo; To już nie Bali. To hotel w Ciechocinku w 70.; Jestem w szoku, że mając tyle pieniędzy, człowiek tworzy przestrzeń napakowaną jakimiś drogimi meblami, wykładzinami itp. i to wszystko... wygląda tak tanio i brzydko. Nie piszę tego złośliwie, po prostu jestem atakowana zdjęciami mieszkania @juliawieniawa ze wszystkich stron i aż dziw zapiera dech w piersiach. Wiadomo, że jest to wszystko kwestia gustu, ale... Jestem w szoku - pisali zniesmaczeni internauci.