Paweł Małaszyński to jeden z najbardziej cenionych i popularnych aktorów swojego pokolenia.

Widzowie mogą kojarzyć go z takich produkcji jak "Magda M.", "Czas honoru", czy "Misja Afganistan". Ostatnimi czasy Małaszyński nie pojawia się tak często na szklanym ekranie. Skupia się na pracy w teatrze i występach z zespołem Cochise.

Od czasu do czasu Małaszyński zamieszcza w sieci wpisy, z których jego fani mogą dowiedzieć się, co u niego słychać. Niestety te ostatnie posty publikowane przez aktora nie napawają optymizmem.

W ubiegłym roku aktor trafił na stół operacyjny, ale nie napisał wprost, co tak naprawdę mu dolega. Jak napisał był to rok, który najchętniej wymazałby z pamięci. Sporo niepokoju wzbudził jego wpis sprzed trzech miesięcy. Aktor napisał w nim, że "nic już nie jest i nie będzie jak kiedyś".

Paweł Małaszyński zamieścił kolejny tajemniczy wpis

Teraz zamieścił kolejny, w którym wyznał, że "przeżywał kryzys".

Ostatnie lata i miesiące dużo mnie nauczyły. Odkryłem wiele luster, w które niektórzy boją się spojrzeć. Zrozumiałem, że lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich. Zweryfikowałem przyjaźnie. Wiele przyjaźni. Gdy przeżywałem kryzys, jedni porzucili mnie jak zepsutą zabawkę, inni odstawili na boczny tor - napisał aktor. Do postu dodana została czarno-białą fotografia.

Dziś już wiem, że pozbierać się jest dziesięć razy trudniej, niż rozsypać. Dziś już wiem na kogo mogę liczyć, na kogo trzeba uważać, kim trzeba wstrząsnąć, a kogo wymazać. Już wiem kim oni są, kim ja jestem. Odzieranie z iluzji boli, ale pozwala zostawić za sobą zbędny bagaż - dodał.

Jeszcze tylko jeden, głęboki oddech… trzymajcie mocno kciuki za mnie tak jak ja trzymam za was - napisał na koniec.