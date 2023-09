O tym, że gwiazda stacji Polsat wzięła ślub jako pierwszy poinformował Pudelek. Ceremonia odbyła się w sobotę - 2 września, w Krakowie.

Sakramentalne "tak" Ewa Wachowicz i jej ukochany Sławomir Kowalewski powiedzieli w kościele św. Piotra i Pawła.

Co miała na sobie w dniu ślubu Ewa Wachowicz?

Panna młoda miała na sobie długą białą suknię z zakładanym dekoltem w literę V, dopasowaną do sylwetki. Pan młody wystąpił w białej marynarce. Kreacje państwa młodych zaprojektował Zbigniew Fularz.

Nasz Najszczęśliwszy Dzień - takiej treści podpis pojawił się pod zdjęciem.

Organizacją ceremonii i przyjęcia zajęła się przyjaciółka Wachowicz. Wesele i poprawiny odbyły się na zamku w Przegorzałach. Suknia ślubna Wachowicz nie była jedyną, w której tego dnia wystąpiła celebrytka.Na weselu i poprawinach miała na sobie dwie suknie: długą z dekoltem i rozcięciami oraz przed kolano ozdobioną kamieniami.

W mediach społecznościowych można zobaczyć, jak przystrojony został zamek na wesele pary.

Wachowicz i Kowalewski dbają o prywatność swojego związku. Pierwszy raz o tym, że są razem napisano w 2015 roku. Wybranek autorki programu "Ewa gotuje" to młodszy od niej o dwa lata dziennikarz, który znany był z porannej audycji "Byle do piątku" w stacji RMF FM.

W 2016 roku Kowalewski brał udział w programie "Must Be The Music".

Powiedziałem sobie, że dosyć spełniania marzeń innych, przyszedł czas na mnie i na swoje marzenia. Poza tym tak sobie myślę, że jak nie postawię pierwszego kroku, nigdy nie będę wiedział, jak daleko mogę zajść - mówił podczas udziału w programie.