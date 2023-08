Portal Wirtualnemedia.pl podał, że Filip Chajzer będzie pracował w Radiu Zet. Będzie tam współprowadził audycję "Na luzie w Radiu Zet", która emitowana będzie w soboty w godz. 10-15.

Prezenter poprowadzi ją wraz z Agnieszką Kołodziejską.

Nadawca zapowiada, że będzie to niezobowiązujące spotkania z tematami od A do ZET, plotkami ze świata show-bizu, a Chajzer dodatkowo będzie przeprowadzał do audycji sondy uliczne - piszą wirtualnemedia.pl.

Filip Chajzer ma przerwę w "Dzień dobry TVN". Czy wcześniej pracował już w radiu?

Praca w radio nie jest dla Chajzera nowością. Przez kilka lat był związany z Radiem Złote Przeboje a potem Czwórką Polskiego Radia. Z "Dzień dobry TVN" zniknął w czerwcu tego roku. Na razie nie wiadomo, kiedy wróci do pracy.

W rozmowie z Beatą Tadlą w "Onet Rano." powiedział, dlaczego nie pojawia się w śniadaniówce TVN.

Dlaczego nie ma mnie teraz w telewizji? Dlatego, że w pewnym momencie przestało mi się spinać to, co czytałem o sobie z tym, kim jestem - tłumaczył.

Ja wiem, kim jestem, jakie mam serce, co mam w głowie, komu pomogłem w życiu, ile daję z siebie. I nagle, gdy czytam o sobie, że jestem pajacem, debilem itd. w poważnych dużych portalach, bo postawiłem przecinek nie w tym miejscu lub komuś się nie spodobało jakieś słowo, to zacząłem zauważać, że przestało mi się spinać. Nie jestem zobligowany do informowania o swoim życiu co do detalu - powiedział.

Lidia Kazen o przerwie w pracy Filipa Chajzera: Wspólnie zadecydujemy, co dalej

Na temat Filip Chajzera wypowiedziała się także Lidia Kazen, dyrektor programowa TVN.

Umówiliśmy się na rozmowę za jakiś czas – zobaczymy wtedy, w jakiej formie będzie i jak będzie z jego zdrowiem. Wspólnie zdecydujemy, co dalej - tłumaczyła.