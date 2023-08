Magdalenę Stużyńską można teraz zobaczyć między innymi w urodzinowym spektaklu Radia Nowy Świat zatytułowanym „NieDochodzenie”. W lipcu sztuka wystawiana jest na deskach Teatru Polonia, a w sierpniu i we wrześniu twórcy przedstawienia zapraszają do Och-Teatru.

Reklama

– W Teatrze Polonia gram jeszcze w drugim spektaklu zatytułowanym „Głowa w piasek”, a poza tym mam zdjęcia do serialu, więc do połowy października będę zajęta i nie uda mi się znaleźć czasu na odpoczynek. Ale mówiąc szczerze, bardzo lubię pracować w wakacje – mówi agencji Newseria Lifestyle Magdalena Stużyńska.

Aktorka przekonuje, że latem pracuje jej się zdecydowanie bardziej komfortowo niż późną jesienią czy zimą. Upały nie powodują u niej dyskomfortu, nie odczuwa wtedy zmęczenia, a wręcz przeciwnie – ma więcej zapału do pracy.

Reklama

– Lubię, kiedy dzień jest dłuższy, bo jak jest więcej światła, to jestem pełna energii. Poza tym lubię, jak jest gorąco, bo przede wszystkim w plenerach nie muszę mieć na sobie wielu warstw i to jest dla mnie bardzo cenne. To są bardzo sprzyjające dla mnie okoliczności – podkreśla.

Czas na odpoczynek z bliskimi uda się Magdalenie Stużyńskiej wygospodarować jesienią. W październiku aktorka planuje urlop w jakimś egzotycznym miejscu.