W ubiegłym tygodniu swoją premierę miała komedia "Porady na zdrady 2".

Poradnia dla kobiet ze złamanymi sercami, którą widzowie poznali w pierwszej części tej produkcji, działa na pełnych obrotach. W miejsce Maćka, który wspólnie ze swoją ukochaną Kaliną udaje się na Hawaje, stanowisko specjalisty od problemów w związkach przejmuje jego brat Franek, w którego wciela się Antek Królikowski.

Nie podoba się to jego dziewczynie Asi, która nie może znieść widoku pożądliwych damskich spojrzeń skierowanych na faceta jej życia. W imię ratowania miłości Franek postanawia zmienić swoje zainteresowania zawodowe. Z pomocą przychodzi mu Tymek (Tomasz Karolak), który z wielkim sukcesem prowadzi grupę wsparcia „Mściwój” dla zagubionych w życiu facetów. Za jego sprawą Franek wplącze się w aferę, która wywoła u jego ukochanej zazdrość, jakiej jeszcze nie było. Sfrustrowani swoimi partnerkami mężczyźni i rozżalone na swoich partnerów kobiety staną naprzeciw siebie, a finał tej historii zaskoczy wszystkich.

W postać Asi wciela się w filmie Karolina Chapko.

Karolina Chapko o filmie "Porady na zdrady 2": Jest ciekawy, przewrotny

- Gram Aśkę, to jest bardzo temperamentna dziewczyna, młoda, która dopiero wchodzi w dorosłe życie. Jeszcze studiuje, buduje relację z Frankiem. Mieszkają w kawalerce. To jest taki totalny początek, całkiem fajny, bo popełnia się wtedy mnóstwo błędów, na których można się uczyć. Jest bardzo temperamenta. Białe to białe, czarne to czarne - mówi aktorka.

Przyznaje, że praca na planie była ciekawa, a film warto zobaczyć, bo jest przewrotny.

- Znam scenariusz, fajnie nam się pracowało. To film o nas, każdy siebie w tym filmie zobaczy, w którejś z tych relacji. Ten film jest ciekawy, przewrotny - stwierdza Chapko.

Karolina Chapko o miłości: Często szukamy winy w partnerze

Jakie jest jej osobiste podejście do tematu miłości, związku i zdrad?

- Mam to szczęście, że jestem w cudownym związku, ale na to też musiałam zapracować poprzez swój rozwój. My tak często szukamy winy w partnerze a trzeba jej też poszukać w sobie, jeśli się coś nie udaje. Jeśli zaczynamy się rozwijać sami, to zaczynamy widzieć szerzej i wówczas to obwinianie partnera nie jest dobrą drogą. Miłość jest, ale poradą na to wszystko jest samorozwój - uważa Chapko.

Aktorka przyznaje, że choć rzadko kłóci się z mężem, nie jest zwolenniczką cichych dni.

- Nie kłócimy się za bardzo z moim mężem, ale tak wolę się pokłócić, bo to jest jakieś rozładowanie emocji. Ewidentnie jest to lepszy opcja - mówi.

Podczas premiery filmu "Porady na zdrady 2" Karolina Chapko zaprezentowała się zielonej wieczorowej sukni. Aktorka zdradziła, kto ją zaprojektował i jaki ma sposób na kreacje na wieczorne wyjścia. Zobaczcie nasze WIDEO.