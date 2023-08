Karolina Gilon jesienią poprowadzi dwa programy w stacji Polsat "Ninja Warrior Polska" oraz "Love Island" w 4.

Reklama

Jak zapowiada się nowy show programu, w którym single szukają miłości?

- To się okaże, bo jesteśmy prawie na żywo. To, co widzi widz to ostatnie 24 godziny na planie. Sama jestem ciekawa, co się tam wydarzy. Na pewno będzie dużo nowych emocji i mam nadzieję nowych par - wyjaśnia Karolina.

Reklama

Gilon o miłości: Sama wiem, że trudno jest znaleźć tego kogoś, tę drugą połówkę

- My zapraszamy przez castingi ludzi, którzy mają bardzo otwarte serca na związki, więc liczymy, że z tymi otwartymi sercami przyjdą po to, by poznać tę drugą połówkę - dodała.

Karolina rzadko mówi o swoim prywatnym życiu. Ostatnio związana była z Kamilem, który jest współwłaścicielem podwarszawskiej restauracji i pasjonuje się boksem. W mediach społecznościowych mężczyzna publikuje filmiki z sali treningowej i sparingów. Czy Karolina nadal się z nim spotyka? Tego nie wiadomo.

- Sama wiem po sobie, że trudno jest znaleźć tego kogoś, tę drugą połówkę. Stworzyliśmy im idealne warunki, więc trzymam za nich kciuki- powiedziała zapytana o to, jak postrzega w dzisiejszych czasach temat miłości.

Gilon o zmianie fryzury: To jest kolor zbliżony do mojego naturalnego

Zapytana z kolei o zmianę fryzury, odpowiedziała, że "zmiany w życiu to zmiany na głowie".

-Nie da się nie zauważyć, że zmieniłam z blondu na ciemne. Zmiany w życiu, zmiany na głowie, jak to u kobiet bywa. To jest kolor zbliżony do mojego naturalnego. Ja się w nim czuję świetnie, naturalnie. Stwierdziłam, że to czas na zmianę, by coś nowego wnieść - powiedziała.

Reklama

Gilon opowiedziała również o swojej największej fryzurowej wpadce.

- Miałam kiedyś fryzurę ściętą na chłopaka, był to kolor czerwony, z pekaesami punk rockowymi. Nawet brat na mnie krzyczał: "Co ty zrobiłaś na tej głowie". Uważam, że po to jest życie żeby próbować nowych rzeczy, przeprowadzać metamorfozy, ale jeśli chodzi o ten kolor, który mam to pozostanie na dłużej - uważa.

Czy Karolina Gilon odważyła się i próbowała pokonać przeszkody w "Ninja Warrior Polska". Zobaczcie nasze WIDEO.