Kayah wystąpiła podczas Męskiego Grania 2023 w Warszawie. Na scenie zaprezentowała się w projekcie Rubensa "Polska Muzyka 1983", który poświęcony był 40. rocznicy zniesienia stanu wojennego.

W rozmowie z dziennik.pl przyznała, że nie zastanawiała się ani chwili, czy wziąć udział w tym przedsięwzięciu.

- Każdy by podskoczył z radości dostając taką propozycję, tym bardziej, że Męskie Granie jest czymś naprawdę legendarnym już w tej chwili. Znaleźć się tutaj, na tej scenie, z takimi artystami to wielki zaszczyt. Nie ukrywam, że mam ogromny sentyment do piosenki, którą wykonywałam do "Luccioli". Trafiło mi się - mówi.

Czego Kayah bała się podczas koncertów?

Przyznaje, że wszystkie piosenki z lat 80., które były prezentowane na scenie zna.

- Wszystkie piosenki śpiewałam dzisiaj od A do Z, bo wszystkie dobrze znam. Były to piosenki, które towarzyszyły mojemu dojrzewaniu, poznawaniu świata. Trochę jeszcze mi piosenek zabrakło, bo bardzo mocno się trzymało wtedy TSA, Ogród Wyobraźni- mówi.

Kayah wyznała, że to swoim rodzicom zawdzięcza miłość do muzyki i to, że bywała na koncertach jako młoda dziewczyna.

- Ja bardzo dużo moim rodzicom zawdzięczam jeśli chodzi o muzykę. Oni się bardzo interesowali, pasjonowali, chodzili na koncerty. Czasem zabierali mnie, ja się trochę bałam tej żywiołowatości publiki, ale myślę, że te wszystkie wspomnienia muzyczne mam dzięki nim. Oczywiście te wszystkie piosenki kojarzą mi się z wakacjami, bo jakoś tak wakacyjny lot miałam w stosunku do nich. Dzielić scenę z Mery Spolsky, Beatą Kozidrak, Organkiem to jest wielka frajda, więc gdyby przyszło mi zaśpiewać piosenki z lat 90., które nie są moimi ulubionymi latami muzycznie to też bym się zdecydowała - przyznaje.

Kayah: Era nagrywania na magnetofon wcale nie jest mi obca

Piosenkarka przyznaje, że w tamtych czasach, podobnie jak inni bywalcy koncertów i słuchacze radia, nagrywała audycje i piosenki na magnetofon.

- Sama miałam magnetofon. Bardzo często nagrywałam nocne audycje Piotra Kaczkowskiego. Era nagrywania na magnetofon wcale nie jest mi obca - wyznaje.

Czy według Kayah piosenki z lat 80., które pojawiły się w projekcie Rubensa wciąż są aktualne? Zobaczcie nasze WIDEO.