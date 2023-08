"Próba z zamianą ról? Alicja Majewska oraz Włodzimierz Korcz będą gośćmi specjalnymi Michała Bajora w sopockim koncercie Top Of The Top. Artystyczne trio będą mogli Państwo zobaczyć oraz usłyszeć 24 sierpnia" - czytamy na Instagramie Alicji Majewskiej.

Do wpisu dołączone zostało zdjęcie, na którym piosenkarka siedzi przy pianinie. Majewska obrała pozę, która przywodzi na myśl tę, jaką znamy z programu "Sprawa dla reportera" Elżbiety Jaworowicz.

Od nóg piosenkarki naprawdę trudno oderwać wzrok.

A co wydarzy się podczas występu w Sopocie. O szczegółach można przeczytać na Instagramie Michała Bajora.

- Drodzy Moi! Wspomniałem ostatnio o moim udziale w TVN-owskim festiwalu Sopot Top Of The Top , a także o moich gościach. Mogę już zdradzić, że zaśpiewam 3 utwory z mojego repertuaru, w tym jedną, z moim gościem, w duecie. A tym gościem będzie wspaniała Alicja Majewska. Drugi specjalny gość to niezastąpiony Włodzimierz Korcz - kompozytor wszystkich trzech piosenek, które wykonam. Cieszy mnie bardzo kolejny występ w magicznej Operze Leśnej, a także jak zawsze, żywiołowa publiczność tych wieczorów. Będzie to zarazem mój pierwszy Sopot z TVN. Przede mną więc wiele emocji, a także prywatnych spotkań ze świetnymi artystami oraz kilkudziesięcioosobową orkiestrą. Do zobaczenia 24 sierpnia. A wcześniej, pewnie jeszcze wrócę do Państwa, z ciekawostkami na temat mojego występu. Pozdrawiam. M.Ps. Na zdjęciu na którymś z festiwali Alicja, Włodzimierz i ja. Trochę melancholijni? Pewnie to próba, a my zasłuchaliśmy się w klimatyczną piosenkę… - czytamy.