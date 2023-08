Reklama

Nie da się ukryć, że trasa Taylor Swift "The Eras Tour" jest jednym z najbardziej dopracowanych i spektakularnych wydarzeń koncertowych tego roku. Wszystko zostało zaplanowane i zorganizowane w najdrobniejszych szczegółach, dzięki czemu publiczność może zachwycać się naprawdę niesamowitym show i podziwiać ikonę popu. Nie od dziś wiadomo, że Taylor Swift jest doceniana nie tylko za swoją muzykę i talent, ale także za imponującą scenografię, dopracowane kostiumy oraz zachwycającą choreografię. Taki poziom doskonałości i sukcesu zdecydowanie nie byłby możliwy bez ogromnego wysiłku całego zespołu pracującego przy trasie. Pracownicy dbają, aby wszystko działało jak w zegarku i dają z siebie sto procent podczas każdego występu. Taylor Swift postanowiła im podziękować.

Taylor Swift przeznaczyła ogromną kwotę na premie dla pracowników

Reklama

Piosenkarka wypłaciła aż 55 milionów dolarów, co daje niemal kosmiczną kwotę prawie 223 milionów złotych, na premie dla wszystkich swoich pracowników pracujących przy trasie koncertowej. Tancerze, choreografowie, technicy dźwięku, osoby od cateringu i wiele innych zostało docenionych za ich wkład i poświęcenie. Dodatkowo pojawiły się informacje, że Taylor Swift przekazała 100 tysięcy dolarów (404,5 tysiąca złotych) jako bonusy dla około 50 kierowców ciężarówek należących do jej zespołu. To dowodzi, że artystka nie tylko cieszy się ze swojego sukcesu, ale także szanuje i pamięta o tych, którzy przyczyniają się do jego osiągnięcia.

Sukces Taylor Swift

Koncerty "The Eras Tour" są tak popularne, że bilety na nie znikają w mgnieniu oka. Na każdym z występów gromadzą się tysiące fanów. Warto wspomnieć o jednym z ostatnich show artystki w Seattle, podczas którego publiczność wywołała coś w rodzaju "trzęsienia ziemi". W trakcie piosenki "Shake It Off" roztańczeni fani oraz potężne nagłośnienie doprowadziły do aktywności sejsmicznej na poziomie równym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 2,3 stopnia w skali Richtera.

Reklama

Warto też dodać, że według doniesień zagranicznych mediów jej trasa ma szansę zostać najbardziej dochodową w historii, przynosząc przy tym ponad miliard dolarów dochodu.

Taylor Swift wystąpi w Polsce

Mimo że Taylor Swift nie zagrała jeszcze koncertów w Polsce, to już odniosła wielki sukces w naszym kraju. Bilety wyprzedały się błyskawicznie. Zainteresowanie występami piosenkarki było tak ogromne, że aż postanowiono zorganizować nie jeden, a aż trzy koncerty, dzień po dniu. Odbędą się one już 1, 2 i 3 sierpnia 2024 roku na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.