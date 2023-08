Jak donosi "Super Express" zmarły w lutym 2020 roku Paweł Królikowski miał nieślubnego syna.

Prawda wyszła na jaw przy okazji ujawnienia szczegółów sprawy spadkowej, która zakończyła się w listopadzie 2022 roku. Tabloid podaje, że stronami w postępowaniu spadkowym mieli być Małgorzata Ostrowska-Królikowska, wdowa po zmarłym aktorze oraz jego dzieci a także młody mężczyzna, który nie nosi nazwiska po zmarłym ojcu.

Jak informuje "Super Express" był on również widziany na pogrzebie Królikowskiego.

Wśród żałobników, choć nie w pierwszym rzędzie, znalazł się przystojny młodzieniec, urodą przypominający Pawła. Jak się okazuje, był to jego nieślubny syn - napisał tabloid.

Królikowska-Ostrowska o nieślubnym synu zmarłego męża: Jest traktowany jak pełnoprawny członek rodziny

Nieślubny syn Królikowskiego mieszka we Wrocławiu i to właśnie tam aktor znany z serialu "Ranczo" miał poznać matkę mężczyzny. Ich relacja zakończyła się a Ostrowska-Królikowska dowiedziała się o tym romansie, wybaczyła mężowi zdradę. Obydwoje utrzymywali ten fakt w tajemnicy.

W rozmowie z redakcją Pudelka Ostrowska-Królikowska potwierdziła, że to prawda.

Tak, potwierdzam. Nie będę komentować sprawy z szacunku do syna Pawła, ponieważ nie jest to osoba publiczna, a temat dotyczy spraw osobistych. Ponadto jest to człowiek dorosły, wobec czego nie będę odnosić się do tematu. Maciek jest traktowany jak pełnoprawny członek rodziny -powiedziała.