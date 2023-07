Marianna Gierszewska to aktorka, która jakiś czas temu przyznała się do tego, że żyje z systemem stomijnym. W wielu wywiadach opowiadała o tym, jak wygląda jej życie z tą przypadłością.

Aktywnie działa na rzecz przełamywania stereotypów na temat życia z systemem stomijnym. W jednym z wywiadów opowiedziała o tym, jak wygląda jej życie intymne.

Gierszewska o swoim związku: Nie chciałam wchodzić w tę relację z tajemnicą

Marianna od kilku lat związana jest z partnerem, który ma na imię Miłosz. W 2020 wzięli ślub. Aktorka podkreślała w rozmowie, że od początku znajomości była szczera i otwarcie mówiła partnerowi o tym, że ma stomię.

Nie chciałam wchodzić w tę relację z tajemnicą. Powiedziałam mu: "Jak wiesz, jestem po operacji, a jej konsekwencją jest stomia". Czy wiedział, co to jest stomia? Nie. Wzięłam więc telefon i pokazałam mu, co to jest. Zapytałam, czy to dla niego okej. A Miłosz odpowiedział, że wszystko, co dla mnie jest okej, dla niego też takie jest. To było słodkie - mówiła w podcaście "Tak Mamy!".

Tuż po naszym spotkaniu poszedł do domu i przez kilka godzin czytał w Internecie o stomii. Chciał w ten sposób wyrazić szacunek do mojej sytuacji, nie chciał wyjść na ignoranta- opowiadała Gierszewska.

Gierszewska o seksie ze stomią: Jest zwyczajny, wręcz nudny

Aktorka opowiedziała także, jak wygląda seks osób ze stomią.

Był to mój pierwszy raz w ogóle, a do tego pierwszy raz ze stomią. Przed zbliżeniem trzeba mieć opróżniony woreczek. I to by było na tyle. Poza tym seks ze stomią jest zwyczajny, wręcz nudny - wyznała.

Marianna w sierpniu 2021 została po raz pierwszy mamą. Opowiedziała również o tym, jak wyglądał poród.

Cały czas z tyłu głowy miałam taką myśl: stomia. Czy wszystko jest ze stomią w porządku? Ale Miłosz mnie tak jakby czytał i raz po raz kładł rękę na stomii i sprawdzał, czy jest okej, czy nic się nie odkleja, czy nic się nie dzieje z brzuchem i z woreczkiem - opowiadała o dniu, kiedy na świecie powitała małego Ignacego.