Edyta i Cezary Pazurowie, podobnie jak wiele gwiazd, dzielili życie na dwa domy. Jedna z ich posiadłości znajduje się na Mazurach - para bardzo chętnie spędzała tam wolny czas, szczególnie latem. Na profilu Edyty Pazury na Instagramie można było zobaczyć wiele zdjęć robionych w pięknych mazurskiej okolicznościach przyrody.

Pewnym zaskoczeniem dla opinii publicznej był fakt, że jakiś czas temu para zaczęła wynajmować swoje wiejskie gniazdko. Teraz natomiast okazało się, że dom został wystawiony na sprzedaż.

"Prezentowana nieruchomość nad jeziorem Jaśkowskim oferuje kameralne i przytulne miejsce do zamieszkania, z dużą działką, dostępem do jeziora i pięknymi widokami. Atuty to również basen, jacuzzi, altany grillowe i bliskość natury. Nieruchomość znajduje się zaledwie dwie godziny jazdy samochodem od Warszawy. Można łatwo dotrzeć do miasta, jeśli zachodzi potrzeba, jednocześnie ciesząc się spokojem i urokami przyrody na co dzień. Jeśli marzysz o spokojnym życiu na łonie przyrody, z możliwością uprawiania sportów wodnych, ta nieruchomość może być idealnym wyborem dla Ciebie", napisano w ogłoszeniu agencji nieruchomości.

Zaraz po tym, jak media wyśledziły cytowaną ofertę sprzedażową, internauci zaczęli się zastanawiać nad powodami, które mogły skłonić małżonków do pozbycia się domu. Pisano przede wszystkim o kryzysie finansowym, ale właśnie okazało się, że największy wpływ na tę decyzję miało coś zupełnie innego.

W jednym z podcastów aktor przyznał, że bardzo ważne jest dla niego bezpieczeństwo i dostęp do pomocy lekarskiej w razie jakiejkolwiek trudnej sytuacji.

- Musisz mieć blisko pomoc. W razie zawału, wylewu, braku krążenia... I sobie przypomniałem, że kiedyś karetka jechała do mojej mamy, gdy ta miała problem, 40 minut. I to mi dało do myślenia - powiedział Cezary Pazura.

Mazurska posiadłość Pazurów jest pięknie położona, ale niestety w pobliżu nie ma przychodni ani szpitala.

Edyta przyznała, że kryzys finansowy również wpłynął na decyzję o sprzedaży domu. Utrzymanie dwóch dużych nieruchomości nie jest łatwe w dzisiejszych czasach.