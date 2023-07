Amerykański reżyser polskiego pochodzenia Jospeh Kosinski, wraz z producentem filmowym Jerrym Bruckheimerem, zdecydowali się na stworzenie kolejnej produkcji, której akcja toczyć się będzie w świecie Formuły 1. Odbywające się w ostatni weekend zawody Grand Prix Wielkiej Brytanii były okazją do nakręcenia realistycznych scen bezpośrednio związanych z samochodową rywalizacją.

Reklama

Podczas wyścigu na Silverstone Brad Pitt zasiadł za kierownicą bolidu Formuły 2, przygotowanego przez zespół Mercedes GP. Ponadto stworzono specjalny 11. garaż, w którym swoją siedzibę miał fikcyjny zespół Apex.

Sam aktor nie krył swojego zachwytu w związku z udziałem w filmie o tej tematyce oraz docenił wszystkich zawodników ścigających się w F1.

Reklama

"Spędziłem tu najwspanialszy czas w życiu. Kierowcy Formuły 1 to niesamowici ludzie, mam do nich wielki szacunek. Świetnie było tu być", powiedział Pitt w wywiadzie dla Sky Sports.

Z kolei szef teamu Mercedes GP Toto Wolff przekazał, że aby pomóc Pittowi w przygotowaniu się do roli, wysłano go szkoły jazdy we Francji.

Działacze Formuły 1 mają nadzieję, że film jeszcze zwiększy zainteresowanie wyścigami samochodowymi wśród młodych ludzi oraz poszerzy wiedzę osób, które na co dzień zbytnio nie interesowały się tą dyscypliną sportu.(PAP)

kz/ pp/