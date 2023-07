Małgorzata Ohme, choć pożegnała się z programem "Dzień dobry TVN" nie znika z mediów. Od kilku miesięcy prowadzi swój podcast "LAJF NOŁ MAKEUP".

W ostatnim odcinku gościem była Dominika Gwit, która w 2014 roku przeszła spektakularną metamorfozę i schudłą 50 kilogramów. Aktorka przyznała, że to była jedna z wielu prób jej odchudzania. Wówczas wydawało jej się, że szczupła sylwetka jest kluczem do szczęścia.

Gwit o odchudzaniu: Ja wtedy wpadłam w paranoję, to był trudny czas w moim życiu

Wyznała, że będąc nastolatką wierzyła, że bycie chudym to recepta na szczęśliwe życie.

Trzeba przyznać, otyłość jest chorobą. Jeszcze wtedy nie byłam zdiagnozowana. Zostałam zdiagnozowana na zespół metaboliczny, jak miałam 30 lat. Ja wtedy wpadłam w paranoję, to był trudny czas w moim życiu. Ta dieta, na której byłam, to wszystko było nie tak, jak trzeba. Po latach wiem, że to była moja największa lekcja w życiu. Wtedy dowiedziałam się, co jest szczęściem, w jakim momencie życia jestem szczęśliwa i nauczyłam się kochać siebie - powiedziała.

Dodała, że przez 10 miesięcy prawie nic nie jadła, co sprawiło, że zrzuciła dużo kilogramów, ale zaczęła też zmagać się z zaburzeniami odżywiania. Przyznała, że nie ma siły by być na diecie redukcyjnej do końca życia. Dba o siebie i "trzyma w ryzach swój organizm".

Jestem szczęśliwa, jestem świadoma tego, co się ze mną dzieje. Z otyłością możesz wygrać, kiedy w pełni ją zaakceptujesz, kiedy ją zrozumiesz i będziesz wiedziała, jak ewentualnie z nią walczyć. Moim największym sukcesem jest to, że od 5 lat nie przytyłam - powiedziała.

Gwit o swojej metamorfozie: Moja mama się mnie zapytała: dziecko, gdzie ty jesteś?

Dominika szczerze powiedziała, że zgubienie kilogramów nie sprawiło, że była bardziej szczęśliwa.

Jak ja schudłam 50 kg, to byłam najsmutniejszym człowiekiem na świecie. Moja mama się mnie zapytała: dziecko, gdzie ty jesteś? Przestałam się śmiać, uśmiechać, porzuciłam wszystkie swoje pasje, przestałam rozmawiać o kinie, które kochałam. (...) Przez rok wszystko przestało istnieć, liczyły się tylko gramy, ile brokułów czy kurczaka zjadłam. 17 razy dziennie się ważyłam, mierzyłam, ile mam mięśni, ile tkanki tłuszczowej. Dramat. Byłam smutna, nieszczęśliwa, choć wydawało mi się, że jestem najszczęśliwsza na świecie. Jak osiągnęłam rozmiar 34 i zaczęłam żartować, że będę ubierać się w sklepie dla dzieci, to było dla mnie największe szczęście. Teraz patrzę na tamtą siebie z wielkim przerażeniem. Mnie trzeba było zabrać wtedy do psychologa- opowiadała.

Okazuje się, że jej metamorfoza stała się medialna dzięki sztabowi PR-owców, którzy aranżowali jej występy w telewizji podczas których opowiadała o szczupłej sylwetce.