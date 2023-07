Marta Żmuda Trzebiatowska na swoim Instagramie często pokazuje, jak wygląda jej praca na planie, ale rzadko kiedy ujawnia swoją prywatność. Tym razem postanowiła jednak opowiedzieć o tym, z jaką chorobą się zmaga.

Okazuje się, że aktorka znana m.in. z serialu "Na dobre i na złe", w którym wciela się w postać Hani Sikorki, choruje na Hashimoto.

Żmuda Trzebiatowska o swojej chorobie: Chyba pierwszy raz dzielę się tym z Wami

Od lat borykam się z chorobą, która czasami uprzykrza mi życie. Chyba pierwszy raz dzielę się tym z Wami, bo wiem, że dotyczy to wielu z Was. Jednym z objawów jest pogarszający się stan skóry przez zachwianą gospodarkę hormonalną, niedobory antyoksydantów oraz obniżoną odporność. Hashimoto, bo o tej podstępnej chorobie mowa, to moja codzienność. W okresach kiedy dużo pracuję, mało śpię i nie pilnuję tego co jem, zawsze w pierwszej kolejności cierpi moja skóra, która jest papierkiem lakmusowym w moich zmaganiach z Hashimoto - mówi na swoim Instagramie.

Żmuda Trzebiatowska nie jest jedyną celebrytką, która walczy z tą przypadłością. Z Haschimoto zmaga się także Julia Wieniawa.

Hashimoto to choroba autoimmunologiczna związana z przewlekłym zapaleniem tarczycy. Ma ona wpływ na układ odpornościowy, a osoby z nią walczące borykają się z wahaniami gospodarki hormonalnej i problemami, które wywołuje ten stan.