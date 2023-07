Krzysztof Jackowski to jednej z najbardziej znanych polskich jasnowidzów. Jego umiejętności są na tyle cenne, że często jest proszony o pomoc w najróżniejszych sprawach. Jackowski ma też wierne grono odbiorców na YouTubie. To tam stworzył kanał, na którym dzieli się z widzami swoją wiedzą.

To, co powiedział w nagraniu udostępnionym kilka dni temu, jest bardzo niepokojące. Jasnowidz miał wizję katastrofy, która wkrótce ma nawiedzić świat. Krzysztof Jackowski powiedział, że trzeba się przygotować na coś potwornego, co zadzieje się na ogromną skalę. O tym wydarzeniu będzie mówił cały świat i cały świat będzie nim żył. Wizjoner poinformował, że kataklizm, który widział, będzie tak poważny, że na chwilę przysłoni wszystko inne - problemy i bolączki świata.

"I przyćmi to na moment całą nienormalność, w której w tej chwili oparach żyjemy. Obawiam się, że i tak ta nienormalność po tym wróci, ale mimo wszystko zobaczyłem to bardzo mocno", powiedział jasnowidz Krzysztof Jackowski.

Z jego objawienia wynika też, że to, co się wydarzy, będzie miało związek z wodą. Jankowski nie podał szczegółów, ale powiedział, że katastrofalne wydarzenie sprawi, że wreszcie docenimy wodę i jej rolę. Zapowiedział też, że katastrofa, o której donosi, zacznie się od wielkich miast i mocno zdezorientuje całą ludzkość.

Jasnowidz zaznaczył, że podzielił się z widzami tymi przerażającymi informacjami, mimo że wcześniej tego nie planował. Coś jednak po prostu kazało mu to zrobić.

Myślcie, że jest się czego obawiać…?

Obejrzyjcie nagranie, w którym jasnowidz Krzysztof Jackowski przedstawił swoje dramatyczne proroctwa.