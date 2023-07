Reklama

Kim jest wróżka Aida?

Aida Kosojan-Przybysz to jasnowidzka gruzińskiego pochodzenia. Urodzona w Batumi w styczniu 1969 roku Aida od lat 90. ubiegłego wieku mieszka w Polsce. Rozpoznawalność zyskała za sprawą posiadanego rzekomo daru jasnowidzenia, który – jak sama twierdzi – odziedziczyła po swojej mamie i babciach.

Wizjonerka Aida dzieli się swoimi radami za pośrednictwem różnych kanałów przekazu. Uczestniczyła w licznych wywiadach telewizyjnych oraz tych transmitowanych na YouTube. Dużą popularnością cieszą się także porady i wizje Aidy publikowane na jej koncie na Instagramie. Mimo że jakiś czas o temacie było nieco ciszej, jasnowidzka powraca z radą dla Polaków. W przesłaniu pojawia się tajemniczy "trójkąt mocy".

Nowe przesłanie Aidy i tajemniczy "trójkąt mocy"

Wizjonerka zachęca do zrobienia porządków w tzw. "trójkącie mocy". Brzmi tajemniczo, jednak chodzi po prostu o równowagę między ciałem, rozumem i duszą. Aida zachęca do tego, aby zwrócić uwagę, czy w naszym osobistym "trójkącie mocy" panuje harmonia. Radzi, by zadać sobie pytania o to: za kim lub za czym podążamy w naszym życiu, kto jest naszą inspiracją, czy działamy z wyboru czy z konieczności, oraz ponownie "do kogo biegniemy lub od kogo uciekamy". Pytania mamy zadawać sobie, wypowiadając je na głos, a następnie wsłuchujemy się w odpowiedź, w tym w odczucia pojawiające się w ciele.

"Czuj jak reagujesz, nie bój się odpowiedzi, które usłyszysz" – pisze na swoim Instagramie Aida Kosojan-Przybysz – "Prawda jest po to, by wiedzieć, na którym odcinku życia brakuje ci kolorów, bo to ty temperujesz kredki i ty tworzysz obrazy swojego życia”.

Wierzyć czy nie wierzyć jasnowidzom?

Pewnie każdy z nas wielokrotnie spotykał się z przepowiedniami jasnowidzów, wróżbami i poradami z zakresu ezoteryki. Część z nich jest bardziej przyziemna, inne wydają się być zupełnie nieprawdopodobne. Mimo że jest to temat popularny, warto podchodzić do niego z dystansem. Niemniej porada jasnowidzki Aidy, mimo dość tajemniczej nazwy, jest tak naprawdę zachętą, by zwrócić uwagę na balans i harmonię w swoim życiu.