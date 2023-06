Decyzję o zakupie mieszkania i przeprowadzce do serca stolicy Basia Kurdej-Szatan wraz z mężem podjęła w 2020 roku. To właśnie wtedy para kupiła przestronny apartament o powierzchni ok. 200 metrów.

Nieruchomość znajduje się w nowoczesnym apartamentowcu z windą i garażem podziemnym. Obecnie koszt tego typu mieszkania w Warszawie wyceniany jest na ponad 2,5 miliona złotych.

W rozmowie z dziennik.pl Basia przyznaje, że to jej miejsce na ziemi a ona sama czuje się mieszczuchem.

- Jest cudownie. Ja się tam czuję w tym mieszkaniu wspaniale. Ja jestem chyba mieszczuchem, dobrze się czuję w mieście. To tempo miasta mnie napędza do życia, do działania. Cieszę się, że mam wszystko blisko - wyznaje.

Barbara Kurdej-Szatan o swoim nowym mieszkaniu: Urządziłam je tak jak chciałam

Mieszkanie samo w sobie jest duże, ale równie ogromny jest sam taras ze szklaną balustradą, z którego Basia i jej rodzina mają widok na panoramę Warszawy. Czy celebrytka zakończyła już wszelkie remonty i dopieszczanie swojego gniazdka?

- Urządziłam je tak jak chciałam, teraz jeszcze urządzam trochę taras. Brakuje mi jeszcze kilku mebli. Chciałabym mieć na tym tarasie piękny zestaw mebli ogrodowych, więc nie mogę się go już doczekać aż go kupimy. Nie brakuje na nim też roślin. Mam ich bardzo dużo. Mam zielnik, pomidory, szpinak, poziomki, marchewkę - wylicza.

- Jestem ogrodniczką w wielkim mieście - śmieje się Barbara.