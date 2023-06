- Uwielbiam intensywne kolory, ale małą czarną też uwielbiam - powiedziała Danuta Stenka zapytana o różowy garnitur, w którym pojawiła się na pokazie Macieja Zienia, który odbył się kilka tygodni temu.

Przy tej okazji w rozmowie z dziennik.pl aktorka znana m.in. z filmów "Nigdy w życiu", czy "Chopin. Pragnienie miłości" opowiedziała o tym, co można znaleźć w jej szafie.

Stenka o swojej szafie: Przydałby mi się porządny wiatrak

- Co mam w szafie? Głównie serię dżinsów i trampek, tudzież t-shirtów, sweterków i bluz, bo to jest to w czym chodzę na co dzień. Przydałby mi się porządny wiatrak, który przewietrzyłby to, co się w niej znajduje, bo sama się dziwię, czasami zakupiłam, dostałam a nie zdążyłam założyć i zapomniałam - wyznaje aktorka.

Okazuje się, że nie tylko w szafie Danuty Stenki można znaleźć modowe perełki.

- A propos odkryć, moje dziecię dowiedziawszy się, że jest gdzieś na strychu, taki krótki kożuszek, postanowiła pójść i znaleźć go. Wróciła szczęśliwa, obładowana ciuchami, które znalazła na wieszakach. Prążkowane garnitury, o których zapomniałam. Ja myślę, że mam fantastyczną kopalnię różnych ciuchów, które by były przydatne kostiumologom i kostiumografom - śmieje się.

Stenka o kreacji swojej mamy: To była jej jedyna wyjściowa sukienka

Aktorka zapytana o to, czy zapamiętała jakąś kreację swojej mamy, opowiedziała o szmaragdowej sukience.

- Pamiętam moja mama miała szmaragdową sukienkę a pamiętam ją, bo ona mi się bardzo podobała. Mama miała piękną figurę i pięknie ją ta sukienka opakowywała. To była jej jedyna w latach 50. i 60 wyjściowa sukienka, którą nosiła do szkoły, w gości. Nosiła ją dopóty, dopóki się nie przetarła - opowiada gwiazda.

Stenka w rozmowie z dziennik.pl wspomniała także lata 80., kiedy po ubrania i nie tylko stało się w kolejce np. do Domów Towarowych znajdujących się w centrum Warszawy. Co udało jej się złowić?

- Znalazłam taką sukienkę z Mody Polskiej, to były niebieskości a krój był bardzo prosty kimonowaty z szarfą, którą się wyciągało w pasie. W latach 80. stało się w kolejce za wszystkim - wspomina.

Co tego lata jest jej modowym "must have"? Zobaczcie nasze WIDEO.