Podczas wtorkowego wydania programu "Dzień dobry TVN" Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga wraz z Sandrą Hajduk w kąciku show-biznesowym omawiały nową fryzurę Jennifer Lopez.

Obecny tym razem w kuchni Marcin Prokop także wypowiedział się na ten temat, co nie spodobało się Agnieszce.

Marcin, nie wiesz, ile tracisz. Chodź szybko - zawołała prezentera Woźniak-Starak.

Za chwilę będzie jeszcze lepsze zdjęcie, może Marcin czeka na to kolejne zdjęcie, bo Jennifer pochwaliła sie nie tylko grzywką, ale i Benem Affleckiem - dodała Hajduk.

Prokop zachęcony przez koleżanki nie omieszkał zażartować.

Ten też ma nową fryzurę na klatce piersiowej - powiedział.

Za co Woźniak-Starak zganiła Prokopa?

Gdy prezenterki zapytały Prokopa, co sądzi o nowej fryzurze Lopez, Marcin odpowiedział: Myślę, że grzywka, to nie jest coś, z czego najbardziej słynie Jennifer Lopez. Jakbyście mi pokazali inne zdjęcie, to bym mógł ocenić.

Agnieszka Woźniak-Starak zganiła go za te słowa.

To trochę seksistowskie - stwierdziła.

Ona słynie z talentu i chciałbym ją zobaczyć w jakimś filmie. O czym ty pomyślałaś? Naprawdę, te dziewczyny... - odpowiedział Prokop.