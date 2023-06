Katarzyna Niezgoda zyskała rozpoznawalność w świecie show-biznesu, gdy związała się z prezenterem TVP - Tomaszem Kammelem. Była prezes banku Pekao i prezenter rozstali się kilka lat temu.

Reklama

Mimo to Katarzyna od czasu do czasu pojawia się na salonach i pozuje na ściankach. Rok temu w sierpniu okazało się, że Niezgoda jest zaręczona z Pawłem Markiewiczem. To aktor i gwiazda disco polo. Niecały rok po zaręczynach para zdecydowała się, by wziąć ślub.

Jak podaje "Super Express" ceremonia odbyła się w czwartek (15 czerwca) pod Warszawą w ogrodzie jednej z restauracji. Na weselu zorganizowanym przez państwa młodych bawiło się 50 gości. Niezgoda miała na sobie białą suknię, ozdobioną piórami. Głowę ozdabiał okazały kwiat.

Reklama

Nagranie ze ślubu zostało opublikowane w mediach społecznościowych magazynu "Viva!".