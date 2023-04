Katarzyna Niezgoda i Tomasz Kammel poznali się w 2004 roku. Ich związek budził ogromne zainteresowanie mediów. Najwięcej emocji wzbudziła afera nazwana "Kammelgate".

Niezgoda jako wiceprezes Banku Pekao SA miała przelać na rachunek spółki prezentera TVP 10 mln zł. Operacja wyszła na jaw po wewnętrznym audycie banku, który nigdy nie skorzystał z usług szkoleniowych firmy Kammela. Oboje stracili prace i dopiero po umorzeniu sprawy znaleźli nowe stanowiska.

Jak Katarzyna Niezgoda wspomina czasy, gdy była częścią show-biznesu?

Ostatnio Katarzyna Niezgoda pojawiła się na jednej z imprez i powiedziała, jak wspomina czasy, gdy była częścią świata show-biznesu.

Tylko byłam do tego świata na chwilę zaproszona. To nie był mój świat. To był świat moich przyjaciół, ludzi, z którymi się spotykałam, z którymi żyłam. Do tej pory nie rozumiem, dlaczego tak się wydarzyło, że tak otwarcie zostałam przez ten show-biznes przyjęta, i to mnie cały czas zaskakuje - powiedziała w rozmowie z Jastrzabpost.pl.

Czy Tomasz Kammel i Katarzyna Niezgoda mają ze sobą kontakt?

Czas w show-biznesie był zaskakujący, interesujący. Poznałam wiele ciekawych osób, z którymi do tej pory się przyjaźnię. To był czas bardzo intensywny, ale też bardzo fajny, bo wnosił wiele nowego- dodała.

Zapytana o relację z Tomaszem Kammelem, odpowiedziała, że "każdy idzie inną drogą".

Tomasz ma swoje życie, ja mam swoje życie. Każdy idzie swoją drogą- powiedziała.