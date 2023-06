W Gdańsku w piątkowy wieczór odbył się koncert "Pokolenia wolności" z okazji rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów. 2 czerwca na placu Zebrań Ludowych wybrzmiały hymny czasu transformacji i nowe interpretacje dawnych przebojów.

Reklama

Wśród gwiazd, które pojawiły się na scenie była też Kasia Stankiewicz. Piosenkarka pojawiła się na scenie w czarnej stylizacji, która wyeksponowała jej nogi.

Reklama

Trudno uwierzyć w to, że Stankiewicz ma 46-lat i…19-letniego syna.

Po urodzeniu syna stałam się lepsza dla siebie. Jakaś milsza i twardsza zarazem. Na początku oczywiście się bałam, sama potrzebowałam opieki, a tu nagle miałam stanąć na ziemi. […] Fryderyk mnie zmiękczył. Przedtem byłam bardzo niedostępna, zamknięta, najeżona. Ale jako matka nie mogłam sobie na to pozwolić, bo wzięłam odpowiedzialność za tego małego człowieka, którego kocham najbardziej na świecie. Dzięki synowi poznałam, co to jest determinacja, tak bardzo potrzebna w moich działaniach zawodowych. A sama, jako człowiek, zaczęłam żyć na większym luzie. Już nie myślałam o tym, jak wyglądam, jak jestem ubrana i jak mnie inni odbierają. Nie musiałam już być ideałem kobiecości. Nie było czasu na pierdoły –mówiła w wywiadzie w 2016 roku.