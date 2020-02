W jury "Dance, dance, dance" Anna Mucha zastąpiła Ewę Chodakowską. W przeciwieństwie do swojej poprzedniczki, która próbowała uczestnikom dodawać otuchy i zagrzewać ich do pracy, aktorka będzie raczej skupiała się na wytykaniu im słabych punktów, co widać już po zapowiedziach pierwszego odcinka.

Chciałabym wiedzieć, po co jesteś w tym programie? Nie mam poczucia, żebyś była zaangażowana na sto procent w to, co robisz. Zrzuć z siebie maskę, zacznij wyciskać z siebie siódme poty – oceniła solowy występ Kasi Stankiewicz nowa jurorka

Lubię to, co z moim ciałem robi taniec oraz mam do siebie potężny dystans i lubię śmiać się z siebie. Od tańca nie zależy moje życie. Wkładam w to strasznie dużo pracy ale nie jestem w stanie pokonać pewnych rzeczy, więc śmiało możesz sobie poużywać – odpowiedziała wokalistka

Pierwszy odcinek nowej edycji "Dance, dance, dance" już dziś o godzinie 20.00 na antenie TVP2.