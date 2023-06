Patrycja i Andrzej Sołtysikowie pobrali się siedem lat temu. Para doczekała się syna Stanisława.

Mimo, że żona prowadzącego "Dzień dobry TVN" jest aktywna w mediach społecznościowych, rzadko kiedy publikuje posty na temat swojej pociechy. W najnowszej rozmowie Patrycja wyjaśniła, jaki jej rodzina ma stosunek do Kościoła.

Okazuje się, że Stanisław nie chodzi na lekcje religii i nie pójdzie do pierwszej komunii świętej.

Uczciwie podczas spisu powiedzieliśmy, że nie jesteśmy żadnego wyznania i Stanisław do komunii nie przystąpi. To jest nasze zdanie w tej sprawie - wyjaśniła w rozmowie z jastrzabpost.pl.

Dlaczego Patrycja i Andrzej Sołtysikowie zmienili podejście do Kościoła?

Wyjaśniła, że wpływ na tę decyzję miało podejście Kościoła do in vitro.

Ja, chociażby z szacunku do tych, którzy naprawdę do tej komunii podchodzą w ten sposób, że wychowują dziecko w wierze, a nie tylko podchodzą do tego, że to jest jakiś event, wydarzenie, na pewno tego nie zrobię. Dużo rzeczy też się wydarzyło, odkąd Staś się urodził - powiedziała.

Nie ukrywamy, że Stasia mamy dzięki metodzie in-vitro, więc przy obecnym nastawieniu i nagonce Kościoła na tę metodę - powiedzieliśmy "nie". Wychowujemy Stasia na dobrego człowieka. Sami kierujemy się takimi wartościami. Sam Kościół nie jest nam do tego niezbędny, więc tez nie tworzymy sztucznej sytuacji, że pójdzie na religię tylko po to, by pójść do komunii - dodała.