Edyta i Czarek poznali się w pociągu w 2007 roku. Dwa lata później wzięli ślub a niedawno celebrowali 14. rocznicę tego wydarzenia.

Na swoim Instagramie celebrytka zamieściła zdjęcie, pod którym napisała o rocznicy poznania z aktorem.

W sumie nie tak dawno, bo dokładnie 16 lat temu pewien Pan, który podróżował tego dnia pociągiem, poprosił mnie o numer telefonu i zaprosił na randkę - napisała.

Wspomniała także, jak jej mama zareagowała na informację, że jej córką interesuje się znany aktor.

Kiedy przyszedł czas na naradę rodzinną, przyszłam do mamy i powiedziałam ukradkiem: "Wiesz, taki tam aktor zaprosił mnie na kawę…". Krysia dalej krojąc marchewkę do zupy, zapytała: "Jakiż to młody człowiek, zabiega o Twoje względy"? A ja na to: "Cezary Pazura…" No i tym sposobem mama skroiła kilo marchwi do rosołu, zużyła wszystkie plastry i straciła sporo krwi…- wspomniała Edyta.

Teraz często tak stajemy przed lustrem i próbujemy zapamiętać siebie właśnie w tych najlepszych momentach naszego życia. Wyryć w myślach i sercach obraz szczęśliwych ludzi - dodała.