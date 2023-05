26 maja to w Polsce Dzień Matki. Z tej okazji wiele gwiazd i celebrytów zamieszcza w swoich social mediach okolicznościowe wpisy.

Okazuje się, że ten dzień skłania także do refleksji i przemyśleń. Tak było w przypadku Kasi Tusk. Influencerka zamieściła wpis, w którym zastanawia się nad tematem rodzicielstwa, jak i majowej celebracji.

Na krótkim nagraniu Kasia występuje z dwójką dzieci. Do filmu dołączony został dość obszerny wpis. Kasia pisze w nim, że Dzień Matki jest dla niej szczególnie emocjonalnym dniem.

Nie wiem, czy ze mną jest coś nie tak (to znaczy "coś nie tak" jest na pewno, ale czy w tej kwestii to "nie tak" jest dużo silniejsze niż u innych?), ale Dzień Mamy to dla mnie od dawna huśtawka emocji i to nie zawsze tych łatwych - napisała.

Nie zabrakło słów na temat mamy Kasi.

Mam ogromne szczęście, że wychowywała mnie (i chyba nadal trochę wychowuje, gdy trzeba) najkochańsza mama na świecie, a i moja relacja z córkami jest taka, o jakiej zawsze marzyłam (nawet jeśli nie zawsze jest idealna). A mimo to wszystkie te dzisiejsze wzruszenia na przedszkolnych przesłodkich przedstawieniach podszyte są jakimś niewypowiedzianym żalem, że czas ucieka tak szybko. Że przed chwilą to ja robiłam laurki dla mamy, a dziś to ja je dostaję. Za to moja mama musi czekać na Dzień Babci, aby dostać swoje. Że tak niepostrzeżenie to wszystko płynie, a to, co wydaje się niezmienne jest w gruncie rzeczy tak kruche - napisała.

Kasia Tusk w Dzień Matki: Myślę o tych z Was, które chciałyby być mamami, ale nie mogą

Zwróciła uwagę, że są osoby, dla których 26 maja jest dniem trudnym.

No i myśli krążą mi wciąż wokół tych z Was, dla których dzisiejszy dzień to nie tylko przypływ wzruszeń. Myślę o tych z Was, które chciałyby być mamami, ale nie mogą. O tych z Was, które mają skomplikowaną relację ze swoją mamą. O tych z Was, które mają skomplikowaną relację ze swoją córką. O tych z Was które straciły mamy. I o tych z Was, które straciły dzieci. Myślę dziś o Was wszystkich- napisała.