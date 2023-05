Edyta Górniak była uczennicą Elżbiety Zapendowskiej. Nauczycielka śpiewu współpracowała z wieloma gwiazdami. Była także jurorką w "Idolu", "Jak oni śpiewają?", czy "Must Be the Music".

Reklama

Szkoliła także m.in. Dodę, czy Gosię Andrzejewicz. Edyta Górniak od lat prowadzi z byłą profesorką śpiewu medialną wojenkę. Zapendowska nie pozostaje jej dłużna. W rozmowie z Pomponikiem gwiazda przyznała, że ma żal do swojej nauczycielki o to, że nigdy nie podziękowała jej za pomoc i dobre słowa.

Reklama

Ja jej wiele razy pomogłam w życiu. Ona mi pomogła i ja jej też pomogłam. Okłamałam całą Polskę, że jest cudownym nauczycielem wokalistyki. To jest nieprawda. Nie potrafi nauczać, ale chciałam ją wydostać z małego Opola - powiedziała Górniak.

Zdaniem piosenkarki Zapendowska dzięki niej miała darmowe mieszkanie w Warszawie. Jej zdaniem jest jurorką w programach tylko dlatego, że ma "jadzi język", a nie umiejętności.

Nigdy nie usłyszałam: 'Edytko dziękuję, że mi tyle pracy załatwiłaś, że mi dałaś takie życie'. Mogła sobie zostać w tym domu kultury w Opolu i sobie tam dogorywać i oceniać jakieś dancingi. Dostała wspaniałe życie. Ja jestem szczęśliwa, że mogłam dać komuś tak wspaniałe życie - dodała.