Julię Wieniawę już niebawem będzie można oglądać w serialu "Teściowie".

W rozmowie z portalem Jastrząpost.pl aktorka wyznała, że do zagrania w tej produkcji przekonał ją scenariusz.

Ja bardzo lubię komedie, bo wychowałam się w Rodzince.pl, czyli serialu komediowym i wiem, na czym to polega, wiem, że to bardzo mocno opiera się na tempie. Ja zawsze mówię, że komedia jest trochę jak matematyka. Musi się wszystko zgadzać czasowo, jak w muzyce też. I jak to tempo jest zachowane, to wtedy jest śmiesznie. No i, oczywiście, jak gramy na serio. Jak gramy na serio, i nas to nie śmieszy w środku, to widz na pewno się uśmiechnie- mówiła.

Julia odpowiedziała także na pytanie, do której serialowej rodziny bliżej jej prawdziwej rodzinie, czy do tej z serialu "Teściowie", czy tej z "Rodzinka.pl".

Tak realnie, w życiu, wydaje mi się, że moja rodzina jest połączeniem obu rodzin, że z jednej strony edukacja jakby i wartości takie rodzinne i tak dalej są ważne, ale biznes też. Mój tata jest artystą plastykiem, mama bardziej głowa na karku i trzyma biznes w ryzach - odpowiedziała.

Więc jakby ja jestem taką mieszanką wybuchową, że składam się z tych skrajności. I to jest dobre, bo to jest jakiś dobry balans- dodała.