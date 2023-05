Podczas Eurowizji 2023 naszą kandydatką była Blanka. Piosenkarka wykonała piosenkę "Solo" i zajęła 19. miejsce w konkursie.

Utwór doczekał się już wielu memów, które hulają po sieci. Ze słowami "Solo" postanowił rozprawić się również Michał Rusinek.

Literaturoznawca i wieloletni asystent Wisławy Szymborskiej postanowił przetłumaczyć słowa piosenki na język polski.

Z konta wydawnictwa Znak Literanova opublikowano na TikToku nagranie, na którym on sam recytuje swoje tłumaczenie.

"Dziecko, to trochę szalone, jak inaczej to sformułować? Przy tobie straciłem zmysły. Dziecko, co się z tobą stało? Myślałem, że cię znam, ale teraz nadszedł czas, aby się z tym zmierzyć. Jesteś gorący i zimny. Wysoki i jesteś niski. Bawię się moim umysłem. Nie, och, och, to tak nie działa, więc pozwól mi to przeliterować. Teraz jestem lepszy solo, solo. Nigdy siebie nie zawiodłem, didi dam dam dam. Teraz pokażę ci, pokażę, pokażę, co tracisz" - brzmią słowa przetłumaczonego tekstu.

Blanka dostała się do finału Eurowizji 2023 awansując z drugiego półfinału konkursu. Zwyciężczynią tegorocznej edycji została Loreen ze Szwecji. To pierwsza kobieta, któa dwukrotnie wygrała Eurowizję.