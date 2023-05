Po tym, jak do mediów trafiła informacja o decyzji Edwarda Miszczaka w sprawie zmiany prowadzącej "Nasz nowy dom", pojawia się wiele teorii na temat przyczyn takiego rozwoju sytuacji. Najczęściej mówi się, że nowy dyrektor programowy Polsatu chce "odmłodzić stację" i właśnie w związku z tym uznał, że Katarzyna Dowbor powinna zostać kimś zastąpiona.

Fani prezenterki jednoznacznie krytycznie wyrażają się o krokach podjętych przez Miszczaka. Wsparcia udzieliło jej także wiele znanych osób. Wszystkim tym, którzy podtrzymują ją na duchu, Katarzyna Dowbor podziękowała już za to, co robią, a teraz postanowiła odnieść się do medialnych zarzutów na temat jej rzekomej starości, która nie pozwala jej już wywiązywać się z obowiązków zawodowych.

Na Instagramowy profil Katarzyny Dowbor trafił post z nagraniem wideo, na którym widać, jak bardzo sprawną i aktywną osobą jest dziennikarka.

"Kiedy czytasz w pasie, że wylali Cię z roboty, bo jesteś schorowaną starszą panią… I co? Starsza pani chyba daje radę?", napisała pani Katarzyna, a jej publikację polubiły tysiące osób. W komentarzach po raz kolejny wielokrotnie napisano, że Katarzyna Dowbor była doskonałą gospodynią formatu i decyzja o jej zwolnieniu to duży błąd.

Wy też tak uważacie?